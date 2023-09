Maria Corleone, stasera la terza puntata: anticipazioni e trama

Maria è pronta al grande salto: fare del mondo della moda il fortino per gli affari illeciti della mafia. È la svolta nella serie tv ‘Maria Corleone’, la serie tv in onda questa sera su Canale 5 in prima serata. Mentre la serie si avvicina al gran finale di stagione (l’ultima puntata andrà in onda mercoledì 4 ottobre) la protagonista, interpretata dall’attrice Rosa Diletta Rossi, inizia a giocare su più tavoli e con un doppio ruolo, entrando nel mondo criminale dei colletti bianchi. Ecco cosa succederà nella terza puntata del 27 settembre.

Maria lascia New York, dove è riuscita a ottenere la fiducia dei clan americani, e torna a Milano per realizzare finalmente il suo sogno: creare un marchio di moda tutto suo che possa trionfare nel panorama milanese. Una doppia facciata quella di Maria, che inizierà a muoversi su due diversi binari: uno criminale e l’altro imprenditoriale.

Combattuto tra l'amore e l'odio per la donna che ha amato, il procuratore Luca Spada (Alessandro Fella) continua ad indagare sugli affari della famiglia Corleone. Ma non è l’unico a mettersi sulle tracce della donna. La scalata di Maria attira l'attenzione di una potente e spietata famiglia calabrese, decisa a ostacolare l'avanzata della giovane Corleone. Il prezzo da pagare per Maria sarà altissimo: in seguito a un attentato, infatti, una persona molto vicina a lei perderà la vita.

Il nome di Maria Corleone non è nuovo al pubblico appassionato delle vicende dei clan. L’avevamo già trovato nel film ‘Il Padrino’ e lo stesso cognome riprende l’omonima città dove risiedeva la famiglia che ha dato avvio al Clan dei Corleonesi, una fazione criminale associata a nomi noti della criminalità: da Salvatore Riina a Bernardo Provenzano e Leoluca Bagarella.

Ma la protagonista della fiction interpretata da Rosa Diletta Rossi è un personaggio di fantasia. È una giovane donna cresciuta in una famiglia mafiosa che si trasferisce da Palermo a Milano per realizzare il suo sogno: diventare stilista.

Tutto sembra andare secondo i piani, fino a quando accade un corto circuito destinato a cambiare il suo futuro. Un attentato mafioso che porta alla morte del fratello gemello Giovanni, davanti ai suoi occhi. Un terribile dramma che segna per lei un punto di non ritorno.

Il ruolo da protagonista è interpretato da Rosa Diletta Rossi (Maria Corleone), l’attrice che ha recitato in ‘Suburra - La serie’ e ‘Nero a metà’ di Claudio Amendola. Nel cast ci sono anche Tosca D'Aquino (Santa Nisticò) e Fortunato Cerlino, famoso per il ruolo di don Pietro Savastano in Gomorra. Il suo personaggio è Luciano Corleone, padre di Maria.

Ecco il cast completo:

Maria Corleone , interpretata da Rosa Diletta Rossi.

, interpretata da Rosa Diletta Rossi. Luciano Corleone , interpretato da Fortunato Cerlino.

, interpretato da Fortunato Cerlino. Luca Spada , interpretato da Alessandro Fella.

, interpretato da Alessandro Fella. Tony Zerilli , interpretato da Christian Burruano.

, interpretato da Christian Burruano. Massimo , interpretato da Alessandro Mario.

, interpretato da Alessandro Mario. Antonio , interpretato da Emmanuele Aita.

, interpretato da Emmanuele Aita. Sandra Corleone , interpretata da Federica De Cola.

, interpretata da Federica De Cola. Santa Nisticò , interpretata da Tosca D'Aquino.

, interpretata da Tosca D'Aquino. Rosa Corleone , interpretata da Aglaia Mora.

, interpretata da Aglaia Mora. Stefano Corleone , interpretato da Vittorio Magazzù.

, interpretato da Vittorio Magazzù. Giovanni Corleone , interpretato da Vladimir Randazzo.

, interpretato da Vladimir Randazzo. Rocco Barresi , interpretato da Giuseppe Tantillo.

, interpretato da Giuseppe Tantillo. Gloria Chiosi , interpretata da Gaia Messenklinger.

, interpretata da Gaia Messenklinger. Corrado Salemi , interpretato da Bruno Torrisi.

, interpretato da Bruno Torrisi. Monica Poggi , interpretata da Valeria Zazzaretta.

, interpretata da Valeria Zazzaretta. Marcello, interpretato da Alan Cappelli Goetz.

La serie Maria Corleone è ambientata tra Palermo, Milano e New York. Sono 8 gli episodi prodotti per Canale 5, ognuno della durata di 50 minuti, in onda in quatto puntate. Il gran finale di stagione è fissato per il prossimo 4 ottobre. Tutti gli episodi di Maria Corleone vengono trasmessi su Canale 5 (alle 21.21) e sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.