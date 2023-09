Maria Corleone, anticipazioni della seconda puntata. Quando va in onda

Roma, 18 settembere 2023 – Dopo essere ripiombata nella storia di famiglia, Maria è di fronte a un bivio: scegliere l’amore o diventare una boss della mafia. È il dilemma che affronterà la protagonista della fiction ‘Maria Corleone’ nella seconda puntata che andrà in onda mercoledì 20 settembre 2023.

Il nuovo crime di Canale 5 sta appassionando milioni di telespettatori, registrando numeri da record: il debutto della prima puntata ha vinto gli ascolti della prima serata (2.753.000 telespettatori e 16,5% di share), superando perfino lo speciale di Rai1 su Lucio Battisti.

La settimana scorsa abbiamo conosciuto la protagonista, interpretata da Rosa Diletta Rossi, è la figlia di un boss mafioso fuggita a Milano per costruirsi una carriera nella moda e ora costretta a tornare in Sicilia dove la storia della sua famiglia la aspetta al bivio. Al Nord si è costruita una vita di successo: un lavoro da stilista, l’amore di Luca e un figlio in arrivo. Ma il destino la riporta a Palermo.

Nella prima puntata andata in onda il 13 settembre, Maria ritorna in Sicilia per festeggiare l'anniversario di matrimonio dei suoi genitori. A Palermo succede però l’imprevedibile: la protagonista assiste alla morte di Giovanni (Vladimir Randazzo), il fratello gemello, durante un attentato mafioso. Un dramma che per Maria segna un punto di non ritorno.

Da quel momento qualcosa di spezza dentro e Maria inizia ad entrare negli affari di famiglia per difenderne l’onore, mettendo tutto in pericolo: la sua stesa vita, il bambino che porta in grembo e la storia d’amore con il procuratore Luca Spada (Alessandro Fella).

Maria prende gradualmente il posto del padre Don Luciano Corleone (Fortunato Cerlino) nel clan di famiglia. Don Luciano è vittima di un malore improvviso e la figlia – dopo avere rinunciato alla vita sentimentale con Luca, che lascia per diventare a tutti gli effetti una donna boss – prende in mano le redini del business criminale di famiglia.

Si prepara a sbarcare in America per dare avvio a un nuovo filone di affari, ma non sarà facile per una donna imporsi in quell’ambiente. Le doti manageriali di Maria diventano la sua arma vincente. In poco tempo riesce a ottenere la fiducia dei partner newyorkesi, sfruttando le sue conoscenze e la sua passione per la moda.

Sulle sue tracce però c'è ancora Luca che, da procuratore e da uomo innamorato, spera di riportare la donna che ama sulla retta via. Cerca in tutti i modi di allontanarla dalla sua famiglia e riportarla verso la vita che avevano costruito insieme a Milano. Ma lei ormai ha scelto da che parte stare e, seppur ancor innamorata dl padre di suo figlio, decide di proseguire la sua inarrestabile scalata criminale.

La seconda puntata della serie tv Maria Corleone andrà in onda mercoledì 20 settembre alle ore 21.20 su Canale 5. Le prime due puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il ruolo da protagonista è interpretato da Rosa Diletta Rossi (Maria Corleone), l’attrice che ha recitato in ‘Suburra - La serie’ e ‘Nero a metà’ di Claudio Amendola. Nel cast ci sono anche Tosca D'Aquino (Santa Nisticò) e Fortunato Cerlino, famoso per il ruolo di don Pietro Savastano in Gomorra. Il suo personaggio è Luciano Corleone, padre di Maria.

Ecco il cast completo: