Rosa Ricci di ‘Mare Fuori’, chi è l’attrice Maria Esposito

Roma, 6 settembre 2023 – Una delle attrici italiane emergenti del momento è Maria Esposito, la Rosa Ricci di ‘Mare Fuori’. Napoletana, nata il 10 novembre 2003, fin da piccola la Esposito ha mostrato un forte interesse per le arti e per la recitazione, cosa che l’ha portata ad avvicinarsi presto al palcoscenico. Si è iscritta all'Accademia di Recitazione di Napoli e ha anche seguito lezioni private di dizione e recitazione con professionisti di alto livello. Nel frattempo Maria si è fatta conoscere anche sui social media. La sua popolarità e poi esplosa con la serie ‘Mare Fuori’, ambientata in un istituto penitenziario minorile.

Rosa Ricci

All’inizio il personaggio interpretato da Maria Esposito nella serie, quello di Rosa Ricci, non aveva ampio spazio. È stato poi nella terza stagione che la protagonista ha avuto un ruolo sempre più rilevante nella narrazione. Nel 2023, durante la quarta serata del Festival di Sanremo, l’attrice insieme ai suoi colleghi della serie sono stati invitati da Amadeus e sono stati accolti calorosamente dagli spettatori. Matteo Paolillo, che recita nei panni di Edoardo, ha cantato ‘O mar For’, brano diventato ormai iconico.

Vita privata

Fino a poco tempo fa la Esposito ha avuto una relazione, da lei definita intensa, in un’intervista a ‘Novella 2000’, con Antonio Orefice, che nelle prime due stagioni di ‘Mare Fuori’ ha interpretato Totò. Tuttavia nella primavera 2023 pare che i due abbiano vissuto una crisi e si siano un po’ allontanati. Ma sempre nella stessa intervista Maria ha detto che sperava di recuperare il rapporto e riconciliarsi con Antonio, dal momento che provava ancora un forte sentimento per lui. Se son rose…

‘Mare Fuori 4’

Intanto è ripartito il set per ‘Mare Fuori 4’. Di recente, durante il Digithon 2023, è stato annunciato dal dirigente Rai Fiction, Michele Zatta, che ‘Mare Fuori 4’ debutterà a febbraio 2024, prima su RaiPlay poi su Rai 2, con una possibile ulteriore sorpresa al prossimo festival di Sanremo, che si terrà nello stesso mese, il prossimo anno. In base alle anticipazioni sappiamo che, oltre a Rosa Ricci, torneranno tre personaggi molto amati dal pubblico, probabilmente in momenti che vedremo anche sotto forma di flashback: si tratta di Pirucchio (Nicolò Galasso), Ciro (Giacomo Giorgio), e Totò (il già citato Orefice). Maria, Antonio e altri attori della serie sono coinvolti nella preparazione di un musical che sarà realizzato grazie a un accordo con una compagnia teatrale, diretto dal comico e regista Alessandro Siani. In programma c’è anche uno spin-off cinematografico di ‘Mare Fuori’, che però è ancora in fase embrionale e potrebbe avere un titolo diverso.