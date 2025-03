‘Mare Fuori 5’: arrivano i nuovi episodi su RaiPlay

Allo scoccare della mezzanotte tra il 25 e il 26 marzo saranno disponibili su RaiPlay i nuovi episodi di ‘Mare Fuori 5’. La prima parte della serie diretta da Ludovico Dimartino e ambientata nell’IPM di Napoli (le cui vicende sono ispirate all’istituto penitenziario minorile di Nisida) è già disponibile on-demand e ha riscosso un successo clamoroso, risultando il programma più visto di sempre sulla piattaforma Rai. A partire dalla sera di mercoledì 26 marzo e per sei settimane consecutive gli episodi dello show saranno trasmessi anche in chiaro su RaiDue alle 21:20.

Cosa è accaduto nei primi 6 episodi di ‘Mare Fuori 5’

Gli episodi della quinta stagione già disponibili su RaiPlay dallo scorso 12 marzo hanno portato a molti cambiamenti nello show. Protagonista indiscussa della fiction è Rosa (Maria Esposito) che trova in Carmela (Giovanna Sannino) un’alleata. Le due ragazze dopo la morte di Ciro (Giacomo Giorgio), Don Salvatore (Raiz) ed Edoardo (Matteo Paolillo) sono le uniche in grado di poter contrastare Donna Wanda Di Salvo (Pia Lanciotti).

Gli episodi hanno anche mostrato perché Angelo (Luca Varone), che potrebbe scagionare Silvia (Clotilde Esposito) per l’omicidio che non ha commesso, finora non ha parlato: sta tentando di proteggere sua sorella addossandosi la colpa di un omicidio stradale al suo posto.

Nel frattempo, molti nuovi detenuti sono arrivati all’IPM. Samuele (Francesco Luciani) e Federico (Francesco Di Tullio) sono stati trasferiti dal carcere di Milano e hanno iniziato a spacciare nell’IPM rendendo Dobermann (Salahudin Tijani Imrana) la loro vittima preferita. Anche Simone (Alfonso Capuozzo) è arrivato in cella ed è il figlio illegittimo di Don Salvatore Ricci di cui Rosa non conosce l’esistenza. Tommaso (Manuele Velo), infine, è un ragazzo di buona famiglia il cui fratello è stato ucciso dalla camorra.

Il Comandante (Carmine Recano) ha stretto un forte legame con Assunta Esposito (Antonia Truppo) che altri non è che la madre di Rosa. La ragazza la crede morta ma l’uomo ha scoperto la sua vera identità. Sofia (Lucrezia Guidone) è, invece, alle prese con il ritorno nella sua vita di sua figlia adolescente.

Cosa aspettarsi dai nuovi episodi

Nei nuovi episodi, quasi certamente il Comandante cercherà di far incontrare Rosa e sua madre, sperando che questo serva alla ragazza per tornare ad essere più equilibrata e meno legata al peso del suo cognome nella malavita napoletana.

Alcune immagini diffuse sui social mostrano, poi, un bacio tra Pino (Artem) e Alina (Yeva Sai). La ragazza nella scorsa stagione aveva stretto un forte legame con Cardiotrap (Domenico Cuomo) che, da poco, aveva trovato il coraggio di dichiararle il suo amore. Questo bacio potrebbe, quindi, rappresentare l’inizio di un triangolo amoroso e la fine di un’amicizia.

Alcuni rumors parlano anche di un ritorno di Ciro, che potrebbe non essere morto, e alla nascita di un’altra coppia composta da Rosa e Tommaso.

Lo show più visto di sempre

La prima parte di ‘Mare Fuori 5’ è disponibile su RaiPlay dallo scorso 12 marzo e, con 35 milioni di stream e 14 milioni di ore viste è lo show più visto di sempre sul canale on demand della Rai. Nella notte del debutto tra la mezzanotte e le 00:40 la piattaforma streaming è anche andata in tilt a causa dei tantissimi accessi contemporanei per visualizzare lo show.