‘Mare Fuori 5’ a febbraio 2025: cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Il conto alla rovescia è iniziato: Mare Fuori è attesa all’inizio del 2025 e sarà sugli schermi televisivi a partire dal 19 febbraio, dopo il Festival di Sanremo. La serie, tra le più amate dal pubblico italiano, torna con la quinta stagione e importanti novità. Trasmessa su Rai 2 e disponibile in streaming su RaiPlay, Mare Fuori è diventato un vero e proprio fenomeno di costume e la nuova stagione promette di scavare ulteriormente nel complesso mondo del carcere minorile di Napoli.

Riassunto delle ultime puntate

Nelle ultime puntate della quarta stagione, le tensioni tra i detenuti e il personale dell'Ipm hanno raggiunto il culmine. Carmine ha affrontato un lutto importante che ha messo alla prova la sua determinazione a cambiare vita. Filippo, invece, ha affrontato una scelta difficile che ha messo a rischio l'amicizia con Carmine, segnando però una svolta nella sua crescita personale. Naditza, dopo numerosi sacrifici, è riuscita a scorgere una possibilità di libertà, anche se il suo destino rimane incerto. Il finale ha lasciato aperte molte questioni, tra cui il futuro di Rosa Ricci, sempre più coinvolta nelle dinamiche interne al carcere e nelle rivalità di famiglia. I nuovi equilibri all'interno dell'IPM e i dilemmi morali dei protagonisti hanno preparato il terreno per una quinta stagione ricca di emozioni.

Il cast di Mare Fuori 5

La quinta stagione vedrà l’ingresso di nuovi personaggi interpretati da attori emergenti come Francesco Luciani e Francesco Di Tullio, che interpreteranno due giovani criminali trasferiti dal Nord Italia. Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli saranno invece due amiche inseparabili coinvolte in attività criminali, mentre Alfonso Capuozzo e Manuele Velo rappresenteranno due anime opposte della città di Napoli, quella di strada e quella più borghese.

Allo stesso tempo, il cast storico mantiene alcuni volti amati: Maria Esposito continuerà a interpretare Rosa Ricci, così come Giovanna Sannino (Carmela), Carmine Recano (Comandante Massimo) e Vincenzo Ferrera (Beppe). Tuttavia, ci saranno addii importanti, come quelli di Massimiliano Caiazzo (Carmine), Matteo Paolillo (Edoardo) e Kyshan Wilson (Kubra).

Le novità della quinta stagione di Mare Fuori

Oltre al cast, che vede qualche addio e diversi volti nuovi, il principale cambiamento riguarda la regia. A dirigere Mare Fuori 5 non sarà più Ivan Silvestrini, bensì Ludovico Di Martino, regista di altre serie di successo come Skam 3, La belva e I viaggiatori.

Accanto alla grande novità della regia, si inserisce quella legata alla scrittura. In questa nuova stagione l'head writer sarà Maurizio Careddu, ma al suo fianco ci saranno anche Luca Monesi, Angelo Petrella (una conferma), Sara Cavoli ed Elena Tramonti.

La trama: nuove sfide per i protagonisti

Ogni stagione ha portato alla luce i conflitti interiori e le storie di redenzione dei protagonisti. Nella quinta stagione, i personaggi principali – tra cui Carmine, Filippo e Naditza – torneranno con nuove sfide e dilemmi morali. Tra i volti che rimarranno nella nuova stagione figurano anche Pino, il simpatico e tormentato "o' Pirucchio", e Rosa Ricci, la giovane dal carattere forte e dalla storia di riscatto che ha affascinato il pubblico.

Come anticipato, Carmine Di Salvo, interpretato da Massimiliano Caiazzo, nonostante fosse destinato a sposare Rosa Ricci, sarà uno dei grandi assenti della quinta stagione. Amatissima dal pubblico, Maria Esposito ha interpretato il primo film estrapolato da Mare Fuori, “Io sono Rosa Ricci”, e nella nuova stagione sarà presente con un ruolo centrale.

Quando e dove vedere la quinta stagione di Mare Fuori

La nuova stagione arriverà sugli schermi dal 19 febbraio 2025. Gli episodi andranno in onda in prima serata su Rai 2 alle ore 21.30 e continueranno a essere disponibili in streaming su RaiPlay.