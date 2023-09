Mackenyu Maeda, chi è l’attore di Zoro in One Piece: carriera e curiosità

Roma, 11 settembre 2023 – Sguardo intenso, fisico statuario, grande espressività: queste le doti di Mackenyu Maeda, l’attore 27enne che nella serie ‘One Piece’ da poco disponibile su Netflix presta il volto al personaggio di Roronoa Zoro, uno dei più amati di tutta la saga del celeberrimo manga/anime. Ecco tutte le curiosità su di lui.

Chi è Mackenyu Maeda: i primi passi nel mondo dello showbiz

L’attore è nato a Los Angeles il 16 novembre del 1996, sotto il segno dello Scorpione. Maeda è figlio d’arte: il padre era infatti l’attore e esperto di arti marziali Sonny Chiba, il compianto interprete dell’indimenticabile produttore di katane Hattori Hanzo nel film di Quentin Tarantino ‘Kill Bill’. La sua è una famiglia allargata: il volto di ‘One Piece’ ha infatti anche una sorella, Julie, che il padre ha avuto da una precedente relazione, e un fratello, Gordon, anch’egli a sua volta attore. Dopo essersi formato presso la Beverly Hills High School, Maeda inizia ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo recitando in alcuni piccoli film e show televisivi come per esempio ‘Astro kyudan’ e ‘Oyaji’; alle spalle, ad ogni modo, l’attore ha anche una lunga esperienza da sportivo, avendo giocato per molto tempo a wrestling, ginnastica e pallanuoto e avendo praticato in parallelo anche equitazione. Nel suo curriculum l’attore vanta inoltre la conoscenza di diversi strumenti musicali, che ha imparato a suonare quando ancora era un bambino: Maeda è infatti esperto di pianoforte, ma anche di sassofono e flauto. Il suo sogno più grande, soprattutto da quand’era adolescente, è sempre stato il mondo del cinema. Il primo vero ruolo da protagonista assoluto lo ha ottenuto a soli 19 anni, prestando il suo volto al personaggio principale della pellicola ‘Take a chance’, uscita nel 2015. Dopo aver preso parte ad un cortometraggio ambientato nella Seconda Guerra Mondiale l’attore decide di partire per il Giappone, consapevole che sarebbe stato la sua El Dorado. Nel Paese nipponico l’attore sarebbe entrato a far parte del cast del musical ‘Boys over flower’ e di quello del film in due parti ‘Chihayafuru’.

Lo sbarco ad Hollywood

Il primo ruolo di spicco negli Stati Uniti l’attore giapponese l’ha conquistato grazie al film ‘Pacific Rim - La rivolta’ del 2018, anche se presto sarebbe tornato nel suo Paese d’origine per le riprese dell’adattamento in live action del manga ‘Kenshin - Samurai Vagabondo’. A partire dal 2021, ad ogni modo, Mackenyu Maeda ha annunciato di volersi focalizzare solo su progetti di livello internazionale, abbandonando per un po’ quelli “Made in Japan”. Un’occasione d’oro per lui sarebbe dunque arrivata in questo senso proprio con la firma del contratto per la serie Netflix ispirata ad uno dei manga (e relativo anime) più celebri di tutti i tempi. Il suo personaggio è Zoro, un ex cacciatore di taglie nonché primo membro entrato a far parte dei pirati di Cappello di paglia, il gruppo di bucanieri capitanato da Monkey D. Luffy.