Luisa Ranieri racconta 'La preside': “Eugenia Carfora un'eroina moderna”

“Le storie ci cambiano e questa storia l'abbiamo raccontata perché pensavamo valesse la pena che qualcuno l'ascoltasse. Spero induca a delle riflessioni importanti. E ho la presunzione di pensare che possa cambiare in meglio tante persone che la vedranno perché si misura con un esempio luminoso come quello di Eugenia Carfora su un tema così importante nella nostra formazione di esseri umani: quello della scuola”. Luca Zingaretti spiega così cosa lo abbia spinto, attraverso la sua casa di produzione, la Zocotoco, a produrre insieme a Bibi Film TV in collaborazione con Rai Fiction 'La preside'. La serie, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025, in onda prossimamente su Rai 1, diretta da Luca Miniero con protagonista Luisa Ranieri e liberamente ispirata alla dirigente scolastica di Caivano Eugenia Carfora. Il racconto della missione di una donna visionaria e ostinata che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa.

"Ho scoperto questa storia grazie a una segnalazione che mi aveva fatto Luisa. Aveva visto il documentario di Domenico Iannacone, 'Che ci faccio qui', che raccontava la storia di questa donna. Una storia meravigliosa fatta di forza, dolore e fatica di una persona che crede a un ideale fino in fondo con una mancanza di paura totale e anche un po' di follia. Perché ci vuole anche molta follia per mettersi a lavorare e a fare quello che ha fatto Eugenia Carfora in una terra come quella di Caivano”, spiega Zingaretti. “Un luogo dove è vero che c'è una situazione di degrado, ma è anche vero che è dovuto, in qualche caso, a una poca presenza dello Stato. È un territorio abitato da tantissime persone perbene che vivono onestamente e che purtroppo ha legato la sua fama a quella di una malavita molto aggressiva e prepotente. Questa volta raccontiamo questa gente qui, piuttosto che il camorrista. Si intuiva che in Eugenia c'era un personaggio che era lì in prima linea, schivo ma che non ha arretrato di fronte a niente”.

A dare voce e corpo a questa donna ostinatamente determinata a riportare i ragazzi dietro i banchi di scuola una grande Luisa Ranieri in un ruolo che ha desiderato interpretare. "L'incontro con Eugenia è stato magico perché, senza parlare, ci eravamo dette tutto. È bastato uno sguardo, un riconoscersi. Aveva capito che avevo l'urgenza di raccontare una donna che, in un contesto così difficile, sfidava tutto e tutti per ottenere l'unica cosa che le interessa: il bene dei suoi ragazzi”, ricorda l'attrice. “Sono stata la sua ombra per due giorni. L'ho osservata perché volevo cogliere lo spirito che la muoveva. Non mi ha dato consigli ma, allo stesso tempo, mi ha raccontato delle cose. Ho capito che dietro c'era un grande orgoglio, quello di aver dato a questi ragazzi che la guardano come se fosse una seconda mamma, la possibilità di vedere che c'è un mondo fuori, una prospettiva diversa da quella chiusa della periferia. Per me lei è un'eroina moderna che si alza la mattina e, senza grandi manovre, fa il suo lavoro fatto bene e con amore”.