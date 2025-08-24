Lucia Borgonzoni: "Il cinema deve conoscere la storia delle sue donne"

"Rischiamo di creare un falso storico e non riconoscere il grande contributo dato dalle donne alla storia del cinema". Con queste parole la senatrice e sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni spiega la nascita della mostra inVisibili. Le pioniere del cinema, dal 16 maggio scorso e fino al 28 settembre all’Istituto Centrale per la Grafica di Roma, che racconta le storie di tutte quelle donne del cinema che non sono mai finite sotto i riflettori. L’esposizione, "nasce dalla mancanza di racconti sulle figure femminili nell’arte. Ricordo che durante i miei studi all’Accademia delle Belle Arti di Bologna si parlava pochissimo di pittrici donne rispetto a ora e mi resi conto della censura che molte figure femminili subirono".

Che tipo di censure?

"Spesso erano costrette a firmare le proprie opere con firme maschili. Francesca Bertini, ad esempio, decideva tutto sul set e ha scritto molte sceneggiature firmandosi con il nome di un uomo. Ma le censure arrivavano anche per via dei contenuti: Elvira Notari era odiata dal regime non in quanto donna ma perché raccontava contesti di povertà che non dovevano essere visti".

Adesso il percorso per riconoscere il loro lavoro fa un passo in avanti.

"Penso si debba agire sui più piccoli. Bisogna far sapere che sono esistite registe e donne d’arte per far sì che non crescano adulti inconsapevoli di ciò. E questo vale per tutti gli ambiti. È un gap che andrebbe sanato già dai libri di scuola".

È un suo obiettivo?

"Assolutamente. Già nel 2018 quando Franceschini era ministro della Cultura avevo proposto di presentare alle case editrici un elenco di donne che hanno fatto grandi cose nell’arte per inserirle nei testi scolastici. Purtroppo non c’era la giusta sensibilità e mi risposero: “No, facciamo una cosa generica“. Questo governo però ha quella sensibilità e mi sosterrà. In fondo si tratta solo di raccontare la storia così com’è andata".

La mostra sarà anche a Venezia con una rivisitazione “contemporanea”. Quali storie ci saranno al suo interno?

"Quelle di molte produttrici e registe ma anche attrici “anomale” per il loro tempo. Donne che avevano il ruolo di stuntman o facevano le comiche nei film muti. L’obiettivo è far uscire racconti rimasti negli archivi di famiglia. Si ha l’idea che il cinema sia nato uomo ma non è così".

E quali saranno le figure contemporanee?

"Abbiamo scelto Marina Cicogna, un esempio di produttrice che ha conquistato l’America in maniera travolgente attraverso film come Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Anticonformista come tutte le pioniere. Ma anche grandi attrici e registe come Valeria Golino e Alice Rohrwacher".

E Golino sarà anche al Festival di Venezia per presentare il suo ultimo film da attrice, La gioia. Lei cosa si aspetta dalla prossima edizione?

"Basta vedere il livello delle star presenti. È un momento in cui tutto il mondo guarda al nostro Paese. Sarà un buon momento per parlare della grande macchina culturale ed economica che è il nostro cinema".

Quali sono i prossimi passi da affrontare per il settore?

"Apriremo diversi tavoli di discussione e il 28 agosto terremo un panel alla Mostra del cinema insieme a molte associazioni per raccontare l’impatto economico e occupazionale. Il lavoro è ancora lungo ma vogliamo che i film siano tutelati per far sì che i giovani entrino in questo mondo e che i film minori ma con grande importanza culturale trovino il loro spazio".