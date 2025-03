Luc Merenda: "Potevo essere Sandokan. Ora ammiro Eastwood"

"Come mi sento di fronte a questo premio? Stupefatto, curioso, meravigliato. E preoccupato". Perché preoccupato? "Perché non sono abituato a tutto questo caos intorno. Sono arrivato vergine al matrimonio con i premi: sono sempre stato lontano dalle celebrazioni, dalla mondanità, dai salotti. E anche dai premi. E ora mi danno il Nastro d’argento, il premio più antico d’Italia". Luc Merenda ha ricevuto a Roma il Nastro d’argento come “Protagonista dell’anno“ di un film documentario. Il film che racconta la sua biografia artistica e la sua vita è Pretendo l’inferno di Eugenio Ercolani, nato da un soggetto di Steve Della Casa, al quale ha collaborato lo stesso Luc, ormai italiano – e romano – di adozione. Un percorso attraverso gli anni ’70 del cinema poliziottesco, il racconto di una vita vissuta al massimo, senza ipocrisia e senza omissioni.

Luc Merenda ha ottantun anni e il fisico leggero di un ballerino. Ha interpretato, negli anni ’70, tanti film nei quali era fascinoso commissario. Si è trovato a essere divo, suo malgrado. "Divo non lo sono mai stato: chi pensa di valere qualcosa di più perché si è trovato davanti a una cinepresa, ha sbagliato tutto. Chi pensa di essere speciale, è sempre un illuso".

Francese, con ascendenze nobili e antenati sparsi per tutta Europa, Luc Merenda ha fatto mille lavori, dal lavapiatti alla guardia del corpo, ha praticato arti marziali, ha praticato motociclismo e paracadutismo, e poi è approdato a Roma risalendo il Tevere in barcone. È diventato, all’inizio degli anni ’70, l’eroe di quel cinema col colpo sempre in canna. Sergio Martino lo dirige in La città gioca d’azzardo e in molti altri film, Fernando Di Leo lo trasforma in poliziotto corrotto. Quentin Tarantino citerà Luc Merenda fra i suoi attori di riferimento.

Luc, come racconterebbe la sua vita e la sua carriera? "Avrei voluto essere Cary Grant, fare le commedie brillanti americane: ma non è stato possibile, e sono stato Luc Merenda. Ma va bene così".

La sua vita è da tempo in Italia... "Ho passato l’infanzia in Marocco, l’adolescenza in Francia, i vent’anni negli Stati Uniti. I miei avi erano austriaci, greci, inglesi, francesi. Ma io a Parigi non mi sono mai sentito a casa. E invece, appena sono arrivato a Roma, mi sono detto: ecco, è qui che voglio vivere. Mi sono innamorato del cinema italiano, del cibo italiano, della musica, dell’amore per la vita che c’è in Italia. Mi sono innamorato di Roma, e sono anche felice sentimentalmente, qui. È l’Italia, ormai, la mia casa".

Quali film si terrebbe stretti, dei molti che ha interpretato? Se dovesse sceglierne tre, quali indicherebbe? "Penso a Milano trema, la polizia vuole giustizia, a Il poliziotto è marcio, a La polizia accusa, il servizio segreto uccide. Sono film che hanno caratterizzato un genere, e un’epoca".

Poi ha abbandonato il personaggio del commissario. "A un certo punto mi offrirono l’ennesimo ruolo del commissario, e risposi: ‘Ma se volevo entrare in polizia, facevo domanda’. Ho fatto anche film western, gialli, drammi, film erotici. Ma ho capito che per il pubblico rimarrò sempre il commissario. E in fondo, sono riconoscente a quei personaggi".

Tanti ruoli interpretati, e alcuni rifiutati. Er Monnezza, che avrebbe dato la celebrità a Tomas Milian, e Sandokan, che avrebbe dato la celebrità a Kabir Bedi. Perché? "Rifiutai Er Monnezza perché non ero adatto: fui io stesso a consigliare ai produttori Tomas Milian, che aveva i tratti giusti, e poi stava benissimo con quella parrucca. Forse invece ho sbagliato a non fare Sandokan: all’epoca la televisione non sembrava così interessante, e invece quello sceneggiato era molto bello".

Di che cosa è più orgoglioso? "Di essere rimasto sempre me stesso, di non essere mai cambiato per fare piacere a qualcuno. Sono un selvatico, un solitario, uno che non va agli aperitivi. Ho sempre detto quello che pensavo, e ho sempre fatto quello che credevo giusto".

E oggi, quale ruolo vorrebbe interpretare? "Mi accontenterei di una piccola parte. Ma che non sia quello del nonno o del bisnonno. Mi piacerebbe un film nel quale sviluppare un sentimento, non necessariamente l’amore. Mi è piaciuto tantissimo l’ultimo periodo di Clint Eastwood, da quando è sceso da cavallo, e ha iniziato a interpretare personaggi sensibili. Ecco, mi piacerebbe fare un po’ come lui".