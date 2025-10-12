L’orgoglio degli Amberson, il film mutilato (e disconosciuto) di Orson Welles torna “originale” grazie all’intelligenza artificiale

Anche il cinema ha il suo Sacro Graal, la sua balena bianca che nessun capitan Achab riuscirà mai ad afferrare, o quasi. Si tratta dei 43 minuti di pellicola tagliati e distrutti de L’orgoglio degli Amberson (The Magnificent Ambersons), opera seconda di Orson Welles, uscita nel 1942, appena un anno dopo Quarto potere.

Welles conosceva bene il romanzo premio Pulitzer di Booth Tarkington, avendone anche realizzato un adattamento radiofonico anni prima. Ne aveva perciò reso una sua interpretazione, che non piacque né ai primi test con il pubblico né alla produzione, la Rko. Approfittando di un viaggio in Brasile del regista, impegnato con le riprese del documentario È tutto vero, RKO smembrò il film, lo ridusse notevolmente e ne cambiò il finale, optando per una versione meno cupa. In tempi di guerra, a partire da Pearl Harbor, infatti, Hollywood preferiva atmosfere leggere e musical, per stemperare il clima di guerra. Welles, che aveva perso il suo diritto al “director’s cut“, ovvero l’ultima parola sulla versione finale, non poté far altro che disconoscere la versione proiettata nelle sale, poiché il materiale originale venne bruciato e perso per sempre.

L'orgoglio degli Amberson (The Magnificent Ambersons) di Orson Welles

Di 73 scene totali, 21 vennero tagliate completamente o rigirate e 39 furono accorciate. Solo 13 rimasero così come le aveva pensate il regista. A distanza di oltre 80 anni, però, è l’intelligenza artificiale a offrire oggi un modo per immaginare e ricostruire le parti mancanti o modificate del film, grazie a un progetto sperimentale che va avanti da anni. Per fortuna, infatti, le varie fasi produttive dell’Orgoglio degli Amberson sono ben documentate, nonostante non esista più parte del girato. Grazie a fotografie e altri documenti, il regista Brian Rose è riuscito perciò ad animare alcuni sketch a carboncino e a ricreare, con l’aiuto dell’Ia, il set, le inquadrature della macchina da presa e persino alcuni storyboard delle scene.

Ad affascinare Rose, in particolare, sono state le riprese più articolate e inedite, per l’epoca, di Welles, quelle che la Rko ha appunto deciso di sacrificare, come una ripresa continua di quattro minuti in una sala da ballo. O il lungo finale di otto minuti, in cui si sarebbe dovuto percepire tutto il silenzio e l’imbarazzo di due personaggi che, per un tempo infinito sullo schermo, non hanno più niente da dirsi.

Dopo cinque anni di lavoro, Brian Rose è entrato nella squadra di Edward Saatchi, ceo di Showrunner, ovvero una piattaforma streaming, appoggiata da Amazon, in cui gli utenti possono sia guardare sia creare serie realizzate con l’aiuto dell’Ia. Con il contributo di Showrunner, la ricostruzione dell’Orgoglio degli Amberson si trasforma così in un progetto accademico di sperimentazione sull’intelligenza artificiale.

Non verrà, quindi, al momento distribuito nei cinema, anche perché i diritti di distribuzione restano a Warner Bros, ma per i prossimi due anni sarà un laboratorio in cui mettere alla prova la capacità di innovazione di Hollywood, attraverso nuovi strumenti. Come affermato da Saachi, la piattaforma permetterà di fondere tramite Ia le tecniche di riprese tradizionali, dal vivo, con le ricostruzioni del materiale perduto, dei volti e delle voci. La questione però è complessa, soprattutto perché non va dimenticato il lungo sciopero portato avanti dagli attori e dalle attrici hollywoodiane nel 2023, proprio contro l’uso dell’intelligenza artificiale nel cinema e in televisione.

Se c’è qualcosa che insegna, tuttavia, la storia degli Amberson, ambientata nel periodo in cui l’avvento delle automobili spaventava le ricche famiglie di imprenditori borghesi, è che della tecnologia non bisogna avere mai paura. Bisogna, piuttosto, imparare a usarla e controllarla affinché permetta di fare ciò che prima sembrava impossibile. Come riuscire a rivedere il grande film di Orson Welles, finalmente, come lui l’aveva immaginato.