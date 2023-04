‘LOL 3’: tutti i concorrenti della nuova edizione dello show su Prime Video

Il 9 marzo, su Amazon Prime Video, ha debuttato ‘LOL 3’. Nella terza edizione di ‘LOL – Chi ride è fuori’. In questo show giocoso i concorrenti devono cercare di rimanere seri per sei ore di seguito, provando, allo stesso tempo, a strappare una risata agli avversari. In palio c’è un premio di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto dal vincitore. Gli ultimi due episodi di ‘LOL 3’ saranno disponibili dal 16 marzo. Arbitro e conduttore è Fedez, affiancato da Frank Matano. Ecco tutti i concorrenti di ‘LOL 3’ su Prime:

Maccio Capatonda

Al secolo è Marcello Macchia, abruzzese, classe 1978, vincitore della seconda stagione (il primo della prima edizione è stato invece Ciro Priello dei The Jackal). A Maccio Capatonda è stato assegnato il ruolo di disturbatore ufficiale di ‘LOL 3’. Il personaggio è nato per caso nel 2004, mentre Macchia era impegnato a registrare la voce fuori campo per un film.

Herbert Ballerina

Alias Luigi Luciano, molisano, del 1980. Dopo il liceo a Campobasso, si è trasferito a Bologna per studiare al Dams, poi è andato a Milano dove ha mosso i primi passi nello spettacolo. Ha esordito al cinema con Checco Zalone. È partner di comicità di Maccio Capatonda e Ivo Avido. È conosciuto anche come voce dello ‘Zoo’ di Radio 105.

Fabio Balsamo

Napoletano, classe 1989, è un attore e uno youtuber, conosciuto per far parte del gruppo comico The Jackal. Alle spalle ha una specializzazione in arte drammatica presso l’Università Popolare dello spettacolo di Napoli e studi in Francia sull’arte della clownerie di strada, l’arte dei clown di strada. Al cinema ha recitato in ‘Babbo Natale non viene da nord’.

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu

Originari entrambi di Genova, dove Luca è nato nel 1971 e Paolo nel 1969, si sono incontrati nel 1991 alla Scuola del Teatro Stabile di Genova, dove si sono diplomati. Hanno lavorato a lungo nello storico circuito teatrale del capoluogo ligure. Hanno contribuito a creare il gruppo cabarettistico dei ‘Cavalli Marci’. In seguito sono sbarcati in tv con ‘Ciro, il figlio di Target’ e, poco dopo, al cinema con ‘E allora mambo!’. Hanno condotto ‘Le Iene’ e, in tempi più recenti, ‘Striscia la notizia’ e ‘Quelli che… aspettando il calcio’. Hanno affiancato Gianni Morandi a Sanremo 2011. Dal 2003 al 2011 sono stati protagonisti della sit-com di successo ‘Camera Cafè’. Attualmente il duo comico genovese di ‘LOL 3’ firma anche la copertina satirica di ‘DiMartedì’ di Giovanni Floris su La7.

Cristiano Caccamo

Nato nel 1989 a Taurianova (Reggio Calabria), figlio del poeta e scrittore Michele Caccamo, si è diplomato a Roma presso il Centro Sperimentale Di Cinematografia. L’attore nel cast di ‘LOL 3’ ha esordito a teatro nel 2010 in ‘Ciechi’. Ha debuttato al cinema nel 2014 con ‘La voce oscena’. È stata poi la volta delle fiction: ‘Questo è il mio paese’, ‘Quinto’, ‘Il Paradiso Delle Signore’, ‘Che Dio Ci Aiuti’, ‘Don Matteo’. Nel 2020 ha partecipato a ‘Celebrity Haunted’ su Prime.

Paolo Cevoli

Romagnolo, del 1958, il suo destino sembrava già scritto alla conduzione della pensione gestita dalla famiglia con il fratello e nell’ambito di alcune attività di ristorazione. Ma nel 1990, classificatosi terzo al concorso ‘La Zanzara d’Oro’, è arrivato a esibirsi al ‘Maurizio Costanzo Show’. La popolarità è arrivata nel 2001 con ‘Zelig’. Tra i suoi personaggi di maggiore successo ricordiamo l’assessore Palmiro Cangini, l’imprenditore di maiali Teddi Casadey, e il sostituto Lothar.

Marta Filippi

Romana, venuta al mondo nel 1993, una laurea in Archeologia alla Sapienza. Parallelamente all’università la giovane comica di ‘LOL 3’ ha frequentato vari corsi di recitazione. In seguito ha partecipato a vari lavori di doppiaggio per film e serie tv. Il suo ruolo più importante è quello di Sabrina Spellman ne ‘Le terrificanti avventure di Sabrina’ su Netflix, ma ha già maturato diverse esperienze nel settore.

Nino Frassica

Messinese, all’anagrafe Antonino Frassica, nato nel 1950, è attore, volto tv, comico, conduttore in radio. Ha lasciato un segno, tra gli altri, con Frate Antonino da Scasazza a ‘Quelli della notte’ e il maresciallo Cecchini in ‘Don Matteo’. La sua rivista ‘Novella Bella’ è sempre molto attesa a ‘Che tempo che fa’ da Fabio Fazio. Ha scritto anche diversi libri.

Brenda Lodigiani

Nata a Sant'Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, nel 1987, ha esordito in tv come ballerina a ‘Central Station’ in onda su Comedy Central. Ha condotto su Disney Channel. Si è fatta notare a ‘Scorie’ su Rai 2. Le sue esperienze in tv sono numerose: ‘Camera Cafè’, ‘Rai dire Nius’, ‘Quelli Che Dopo Il Tg’, ‘Quelli che il calcio’, ‘Mai Dire Talk’. È diventata famosa sui social per ‘Il Milanese Imbruttito’ con Germano Lanzoni.

Marina Massironi

Di Legnano, classe 1963, attrice e cabarettista. È stata sposata con Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Con lui ha continuato il sodalizio artistico anche dopo la separazione (‘Professione vacanze’, ‘Dio vede e provvede’, ‘Cotti e mangiati’, ‘Notte prima degli esami ’82’). A ‘Mai dire gol’ ha lavorato dal 1996 al 1998. Al cinema, con Aldo, Giovanni e Giacomo, ha recitato in ‘Tre uomini e una gamba’, ‘Così è la vita’ e ‘Chiedimi se sono felice’. Risulta sposata dal 1994 con l’autore Paolo Cananzi.

