L’Italia di Portobello. La serie tv su Tortora firmata Bellocchio: "Ha lasciato un segno"

"A colpirmi è stata la lettura delle lettere inviatele dal carcere e recentemente pubblicate da Francesca Scopelliti: è stata la prima sollecitazione a guardare a Tortora con imprevista curiosità". Era infatti difficile presumere la presenza di Enzo Tortora nel Pantheon degli eroi – positivi e negativi – con le cui vicende Marco Bellocchio va disegnando una mappa del nostro recente passato. Anche se, a guardare bene, la drammatica vicenda del presentatore da ventisei milioni di spettatori si colloca temporalmente all’incrocio di avvenimenti – nel ventennio ‘70-‘90 – che segnano la tragica perdita, destinata a restare senza catarsi, di ogni innocenza e di ogni illusione. Epoca che le immagini dei film di Bellocchio hanno contribuito non poco a storicizzare.

La serie tv Portobello, prodotta da HBO, di cui sono stati presentati al Lido i primi due pannelli dei sei previsti (ieri sera alla presentazione c’era anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio), dimostra come il cinema di Bellocchio non venga scalfito dall’involucro seriale e raggiunga l’obiettivo di ricreare drammaturgicamente da par suo la controversa persona Tortora, anomalo protagonista del panorama radiotelevisivo italiano.

Chi è il Tortora della serie? Innanzitutto è Fabrizio Gifuni, partner collaudato di Bellocchio, capace di interpretare senza duplicare. È grazie a lui che viene restituita nella sua interezza la figura, ora affettuosa e accudente, ora melliflua e cinica, dell’inventore del celebre programma tv. Portobello fu uno scaltro fomentatore di facili emozioni e la serie bene mette in luce come quella tv già allora sfruttasse, anticipando i format a venire, i sogni di visibilità dei partecipanti. Bellocchio lo dimostra, abile com’è nella ricostruzione di atmosfere: quelle del set televisivo dove Tortora insegue l’adrenalina dei numeri, come il dietro le quinte dove cerca l’approvazione dello staff, a cominciare dalla onnipresente sorella Anna (Barbora Bobulova, che Bellocchio scopri giovanissima all’epoca del Principe di Homburg).

Ovviamente il cuore di questa prima parte sta nella rovinosa caduta del paladino degli umili, di colui che ha saputo tenere incollata la famiglia nazionale davanti al televisore.

E le folle che hanno creato il mito saranno spesso le stesse che ne invocheranno la distruzione, davanti a una diffamazione che pur apparentemente inverosimile si presta perfettamente a calmare la sete d’invidia e di stizza. Tanto più che il liberale Tortora (in realtà assai più ondivago politicamente) non ha chiese o partiti che lo proteggano.

Bellocchio riprende la traccia offerta dalla cronaca: il dissociato Pandico lo accusa d’essere affiliato alla camorra e di spacciare in suo nome cocaina nell’ambiente dello spettacolo. La superficialità dei giudici, la loro perniciosa affezione a ciò che sostengono i pentiti, l’uso inutilmente umiliante ma spettacolare delle manette, la fuga di notizie facilitata dalle stesse procure sono materia oggi di scandalo ma a quei tempi era molto più difficile rendersene immediatamente conto.

L’intera vicenda è nota, nondimeno lo spettatore resta curioso del racconto che Bellocchio e i suoi sceneggiatori ne faranno nelle puntate successive. Enzo Tortora ha sicuramente magnetizzato il regista. "La vicenda di Tortora – dice Bellocchio – al di là dell’enorme errore giudiziario, ha lasciato nel paese un segno profondo".