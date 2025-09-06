L’isola di Capuano: "La solitudine di un bimbo"

Antonio Capuano – maestro ribelle, mai riconciliato, artista scapigliato, maestro di Sorrentino che gli rende omaggio in È stata la mano di Dio – presenta fuori concorso alla Mostra del cinema L’isola di Andrea, legal drama asciutto, crudo. È la storia di una separazione vissuta attraverso gli occhi di un bambino conteso fra due genitori fragili e incapaci, ma pieni di amore, interpretati da Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni.

Napoletano, scenografo e regista, pasoliniano nel look e nello stile, Antonio Capuano ha tracciato nel cinema un percorso importante, fin da Vito e gli altri (1991), Nastro d’argento per il miglior regista esordiente. Poeta dell’infanzia, narratore disincantato del Sud, Capuano è stato celebrato ieri dal premio Pietro Bianchi, consegnato dai giornalisti cinematografici, per il "suo sguardo acuto e dissacrante su un mondo dilaniato da dolore e ingiustizia, ma capace di lampi di bellezza, tracce di umana pietà, ribellione".

Quanto al film, dice Capuano: "Racconto come due adulti si ammazzino per avere l’amore di un bambino che non possono più condividere. Non si accorgono che proprio il bambino potrebbe dare vita al loro rapporto. Quello che volevo raccontare è la solitudine e la disperazione di chi, già da ragazzino, ha capito che la sua isola non esiste". E il riferimento è alla canzone di Edoardo Bennato, L’isola che non c’è. "Ho scritto prima a Edoardo Bennato, gli ho detto grazie per il racconto dell’Isola che non c’è", dice Capuano. Che cita la canzone apertamente nel finale, quando il bambino grida, dritto in camera, il suo dolore. "È una maledizione, una tragedia scoprire che non hai nessuna isola dove salvarti".

"È un film sulla incomunicabilità, e già averla comunicata è un qualcosa", dice Teresa Saponangelo, alla sua quarta collaborazione con il regista campano. "Il film riguarda tutte le coppie che si separano, e che hanno vissuto quel momento di lutto fortissimo. Spero che spinga le persone a separarsi in una maniera diversa. Di non essere costretti a questa lente di ingrandimento che giudici, psicologi e tutto l’apparato mettono sull’essere genitori. Queste lotte fra avvocati sono uguali al 90 per cento. E questo significa che essere genitori è un’impresa, a prescindere". Vinicio Marchioni dice: "Alla fine delle riprese, mi è rimasto un grande amore per Antonio Capuano. Parlare con Antonio è una fonte di ispirazione continua, perché toglie tutta l’erba gramigna che questo mestiere ti fa crescere sotto i piedi. Lui ti toglie tutto, ti mette a cinquecento metri d’altezza appeso a un filo, senza rete. E poi ti dice anche: divertiti! Sul mio personaggio mi ha detto soltanto: noi uomini siamo di cristallo, quando ci frantumiamo andiamo in mille pezzi. Non mi ha detto nient’altro".

A 85 anni compiuti, Capuano ha ancora gli entusiasmi di un ragazzo: "Durante il film abbiamo giocato come bambini, perché i bambini giocano mentre tu ti sei dimenticato come si fa. I bambini? Ci siamo incaponiti a non farli più, perché disturbano la nostra quiete e la nostra carriera. Ma sono loro a proteggere quel qualcosa di vertiginoso che man mano si appiattisce. Dovremmo restare sempre bambini, fare restare la nostra società anarchica e bellissima".

Giovanni Bogani