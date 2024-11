L'imperatrice 2, il ritorno di Sissi su Netflix

Il 22 novembre 2024, su Netflix sarà disponibile la seconda stagione de “L’Imperatrice”, serie tedesca incentrata sulla vita della principessa Sissi. Una storia che è stata riportata più volte sul piccolo e sul grande schermo, da decenni, ma che riesce sempre a conquistare il pubblico, anche grazie alle diverse variazioni e rivisitazioni della storia principale. A seguire tutte le anticipazioni e curiosità sugli episodi inediti in arrivo sulla piattaforma streaming a pagamento.

L’Imperatrice 2, trama e anticipazioni

Sono passati due anni dall’esordio di questa serie tv, di produzione tedesca, che unisce il genere romantico e drammatico grazie agli ingredienti sapientemente dosati nel corso degli episodi. Co-scritta da Bernd Lange, Janna Maria Nandzik e Lena Stahl, Florian Cossen e Katrin Gebbe sono i registi e la trama è basata sulla vita, l’amore e il ruolo di imperatrice d'Austria della principessa Sissi. Ma cosa accadrà nella seconda stagione? La trama assicura colpi di scena e intrighi.

La prima crisi è appena superata e la coppia protagonista sembra essere finalmente sul punto di godersi la fresca felicità coniugale. Ma, all’orizzonte, si scagliano nubi preoccupanti sul castello di Schönbrunn. Infatti Franz (interpretato da Philip Froissant) si ritrova a dover affrontare inaspettatamente un avversario in Europa che non aveva previsto. Intanto Elisabetta (Devrim Lingnau) è al centro di serie pressioni, poiché un erede al trono deve accertare il futuro dell'impero nella maniera più rapida possibile. Ecco che, improvvisamente e senza che nessuno potesse prevederlo, il destino si accanisce con tutta la sua forza e l'amore della coppia rischia di sgretolarsi per sempre. Elisabetta si trova costretta a lottare non solamente per la sua famiglia, ma anche per se stessa e per l’integrità della propria anima.

Il rinnovo dopo il buon successo della prima stagione

Nella prima stagione, invece, avevamo avuto modo di conoscere la sedicenne duchessa bavarese Elisabeth, soprannominata Sissi, innamorata dell'imperatore d'Austria Franz Josef, precedentemente promesso sposo della sorella Helena. Dopo le nozze Sissi si trasferisce a Vienna e deve affrontare le complessità e le difficoltà legate alla vita di corte: gli equilibri di potere all'interno della famiglia reale degli Asburgo con sua suocera Sofia non sono semplici e lei stessa, per prima, si oppone fin da subito e suo cognato Massimiliano che cerca di spodestare il fratello per conquistare il suo potere. Intrighi e sentimenti che hanno appassionato il pubblico a livello internazionale, garantendo così la conferma per la produzione di una seconda stagione.

La notizia, quando fu ufficiale, riempì di gioia e orgoglio la showrunner della serie, Katharina Eyssen che, pubblicamente, dichiarò: "Sono profondamente piena di gratitudine per essere riuscita a toccare così tante persone in Germania e nel resto del mondo con la nostra serie. La storia della vita di Elisabeth è la storia della forza e del potere dell'amore, ma, allo stesso tempo, anche del coraggio di essere fieramente diversi, unito alla speranza verso un futuro migliore. Ed è proprio di questo che abbiamo bisogno in questo momento storico. Per tutte queste ragioni siamo molto felici di poter continuare a raccontare questa storia".

Devrim Lingnau è l’attrice che interpreta Sissi

A interpretare il ruolo di Sissi nella serie “L’Imperatrice” è l’attrice tedesca Devrim Lingnau. Nata a Mannheim il 17 novembre 1998, in Germania, da padre di orine turca e madre tedesca, ha iniziato a studiare danza classica fin da giovanissima. Successivamente la sua passione l’ha portata a seguire i corsi e frequentare l'Accademia di danza presso l'Università di musica e arti performative di Mannheim.

Il suo debutto, invece, nel campo della recitazione è avvenuto in un film per la tv tedesca. Per due anni, poi, dal 2014 al 2015, ha interpretato il personaggio di Yasemin nella serie di gialli per giovani adulti Fluch des Falken.

Il primo ruolo ha protagonista l’ha ottenuto nel 2019 nel film, di produzione inglese, Carmilla, accanto a Jessica Raine, Hannah Rae e Tobias Menzies. Due anni dopo, nel 2021, ha fatto parte del cast del film per la tv tedesca Borga di York-Fabian Raabe, recitando al fianco di Christiane Paul, nel ruolo di sua figlia. Il successo vero e proprio, però, è arrivato solamente l’anno successivo quando, nel 2022, venne scelta per interpretare il personaggio di Sissi nella serie tv Netflix che le ha permesso di ampliare la sua fama a livello internazionale, grazie a un progetto che usciva dai confini nazionali e le assicurava un eco mediatico mai raggiunto prima di allora. La prima stagione della serie vide la luce il 29 settembre 2022.

Elisabetta di Baviera: Sissi al cinema e nelle serie tv

Come già anticipato, Sissi è stato un volto e un personaggio spesso protagonista di numerose pellicole e serie tv. Spiccano immediatamente i tre film usciti negli anni cinquanta con Romy Schneider nel ruolo dell'imperatrice Elisabetta, alla quale viene attribuita il soprannome "Sissi". I titoli furono La principessa Sissi (1955), Sissi - La giovane imperatrice (1956) e Sissi - Destino di un'imperatrice (1957).

Sempre la Schneider riprese il medesimo ruolo nel film Ludwig di Lucino Visconti (nel 1972) ma con una rivisitazione meno ingenua ma più disincantata e realista.

In totale i film su Elisabetta di Baviera sono 28. Addirittura prima delle famosissime tre pellicole che vi abbiamo citato, era stato girato un lungometraggio nel 1920 in Germania con la regia di Rolf Raffé. Nei tempi più moderni, invece, furono realizzati anche progetti tv incentrati sulla figura di Sissi. Nel 2004 la tv francese ha realizzato il film TV Sissi, l'imperatrice ribelle con protagonista l’attrice Arielle Dombasle. Qualche anno dopo, nel 2009, è stata co-prodotta da Austria e Italia una miniserie in due puntate, dal titolo Sissi, con Cristiana Capotondi nel ruolo della protagonista. La serie andò in onda su Rai 1 il 28 febbraio e il 1º marzo 2010.

Nel 2021 fu Dominique Devenport a vestire i panni di “Sissi” nell’omonima serie tv con l’attrice e modella di origine svizzera statunitense.

Fino, appunto, al recentissimo e attuale “L’Imperatrice” che ha saputo ritagliarsi uno spazio credibile nelle proposte in streaming e che ha ottenuto un rinnovo non scontato. L’attenzione e la curiosità su Sissi non sembra subire alcune stanchezza nel corso degli anni. Una re(g)ale sicurezza.