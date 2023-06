Lily-Rose Depp, chi è la protagonista di ‘The Idol’

Lily-Rose Depp è un’attrice e modella simbolo della Generazione Z. Di lei si parla molto, ultimamente, per l’uscita di ‘The Idol’ su Sky e Now Tv dal 5 giugno, presentata al recente Festival di Cannes. Si preannuncia una serie all’insegna dell’alto tasso erotico, dello scandalo, della provocazione e delle immancabili polemiche. Ma a far parlare è anche il talento dei protagonisti, la Depp junior e il rapper Abel "The Weeknd" Tesfaye.

‘The Idol’

Reduce da un esaurimento nervoso e da un tour che è andato a rotoli, Jocelyn, artista fragile e tormentata, desiderosa di successo, vuole riprendersi quello che le spetta e punta a diventare la più grande e acclamata popstar degli Stati Uniti. Un giorno, in un club, fa un incontro fatale: conosce Tedros, impresario di locali notturni losco quanto attraente agli occhi di Jocelyn. Tra i due scatta una scintilla destinata a divampare in una passione distruttiva.

Chi è Lily-Rose Depp

Vanessa Paradis e Johnny Depp sono diventati genitori di Lily-Rose Depp nel 1999. La giovane artista parla perfettamente 2 lingue, francese e inglese. Ha trascorso gran parte della sua infanzia tra 2 città, Parigi e Los Angeles. Il primo ruolo da attrice è stato nel film ‘Tusk’. Sono poi seguite altre parti in ‘Yoga Hosers’ (2016) e ‘The King’. Tra i suoi film più recenti ci sono ‘Confini e dipendenze’, ‘Voyagers’, ‘Silent Night’, ‘Wolf’.

La musica

Lily-Rose ha raccontato tempo fa che quando era più piccola avrebbe voluto fare la cantante, seguendo le orme della madre. Quando aveva solamente 1 anno, ha fatto in qualche modo il suo debutto discografico in un album inciso dalla Paradis, ‘Bliss’, grazie a una canzone a lei dedicata, ‘La ballata di Lily-Rose’. Successivamente, diventata adulta, ha scritto lei stessa 1 canzone per un’altra opera musicale di sua madre Vanessa, ‘Love Songs’, uscito nel 2013. Ma poi, ha spiegato la Depp junior, quando ha cominciato a recitare si è sentita molto a proprio agio e ha preferito proseguire lungo quella strada.

La moda

Nonostante la giovane età, fin dall’adolescenza Lily-Rose è diventata un’icona di stile per la Generazione Z. Aveva solo 16 anni quando ha cominciato a lavorare come modella posando per un servizio fotografico per il magazine australiano ‘Oyster’. Nel 2015 è stata scelta da Karl Lagerfeld come nuovo volto della maison Chanel.

Vita privata

Da poco l’attrice, dopo diversi mesi di rumors, ha confermato la sua storia d’amore con la rapper 070 Shake (nome d’arte di Danielle Balbuena). In precedenza, dal 2018 al 2020, la Depp ha avuto una relazione con il collega Timothée Chalamet, conosciuto sul set di ‘The King,’. In seguito l’artista avrebbe avuto qualche flirt passeggero, per esempio quello con Austin Butler (visto e apprezzato in ‘Elvis’).