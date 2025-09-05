L’enigma di Elisa. Crimini e coscienza,. Di Costanzo: "In ascolto di chi porta la colpa"

Un carcere che sembra un villaggio alpino. Baite di legno immerse nei boschi, un silenzio sospeso. Non sbarre, non celle, ma spazi che aprono alla possibilità di pensare. Di interrogarsi su ciò che si è fatto. È lì che vive Elisa, dieci anni da scontare per aver ucciso la sorella e averne bruciato il cadavere. Un delitto rimosso dalla memoria, un atto terribile che appare come un buco nero nella sua vita. Arriva un professore, un criminologo, a parlare con lei. A scavare nell’abisso insieme a lei.

Leonardo Di Costanzo porta Elisa in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, nella sale da oggi. Dopo Ariaferma, in cui raccontava un carcere svuotato, qui lo sguardo del regista si stringe su una sola figura, interpretata – in una performance fatta di silenzi, di occhi che sembrano perduti in un paesaggio tutto loro – da Barbara Ronchi. Il film non è tanto un racconto carcerario, quanto un viaggio nella memoria, a strappare brandelli di ricordo, a cercare di ricongiungersi con un’immagine di sé completamente disgregata. Sembra un film di Bergman, in cui i doppi fondi dell’anima sembrano non avere fine.

Barbara Ronchi ha lavorato anche sulla lingua – il film è girato in gran parte in francese – per restituire la condizione sospesa, di confine, del suo personaggio. "Avevamo una sceneggiatura compiuta, complessa, ma in fondo ancora non sapevamo dove andare – dice – Elisa era come se non parlasse con nessuno, da anni, per il senso di colpa che sente. Deve scendere più in profondità, capire chi è davvero. Il carcere per lei è un rifugio: ciò che la spaventa è fuori".

"Elisa – prosegue l’attrice – ha paura di fallire, di non essere abbastanza. Ha tolto la vita a qualcuno, perché ne voleva una per sé. Interpretando il film, sono arrivata in territori a me sconosciuti. Abbiamo fatto tanti mesi di prove. E anche sul set, di ciak in ciak continuavamo a cercare. Provando e riprovando, con tanti dubbi, siamo andati avanti".

Scritto da Bruno Oliviero e Valia Santella insieme allo stesso Di Costanzo, ispirato agli studi dei criminologi Adolfo Ceretti e Lorenzo Natali, che da anni conducono ricerche sugli autori di crimini efferati, Elisa è un viaggio dentro ciò che è apparentemente inspiegabile. E sta in questo il suo fascino.

È il crimine commesso da una persona qualunque, dai modi garbati. Seguendo la sua vicenda, oscilliamo fra la comprensione del suo percorso e un rifiuto profondo verso ciò che è stata capace di fare. "C’è una parte di umanità in lei, ed è questo che ci fa paura. È una donna come tante altre. Perché la frontiera fra bene e male è più fragile di quanto si pensi", dice Roschdy Zem, che nel film interpreta il criminologo. "Volevamo guardare colei che porta la colpa, metterci in ascolto", dice il regista, Leonardo Di Costanzo. Valeria Golino, che interpreta un personaggio che va in direzione contraria alla tesi del film, dice: "Volevo entrare nel mondo rigoroso e austero di Di Costanzo; qualcosa che sembra molto lontano da me, ma che mi piace molto".

In apertura dell’incontro con la stampa, Domenico Di Costanzo ha letto una dichiarazione, tradotta anche in inglese da Valeria Golino. "A nome degli autori, degli interpreti e della troupe, nel momento in cui presentiamo il nostro lavoro al festival di Venezia, in questo clima di festa sentiamo il dovere di chiedere ai governi degli Stati europei che si definiscono democratici di intraprendere azioni concrete di pressione e boicottaggio per fermare il massacro e le deportazioni nella Striscia di Gaza e la colonizzazione progressiva in Cisgiordania".

Ha proseguito il regista: "L’orrore ininterrotto a cui assistiamo da 23 mesi a seguito agli attacchi del 7 ottobre 2023 supera ogni considerazione politica, diplomatica e di ogni appartenenza etnica o culturale. Voi uomini e donne che ci rappresentate dovete fermare le stragi. La prima azione è riconoscere lo Stato di Palestina e impedire l’occupazione di Gaza City. Fingere di essere impotenti vi rende complici di quei crimini: non sarà la storia a giudicarci, il presente ci giudica e ci chiede di agire. Per quanto riguarda noi, aderiamo alla missione della Global Sumud Flotilla".