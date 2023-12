Lea 2, ultima puntata: finale a sorpresa. Lei tornerà con Marco?

Ogni fine è un nuovo inizio. È il filo conduttore che darà inizio all’ultima puntata di ‘Lea 2 – I nostri figli’, la seconda stagione della fiction ambientata a Ferrara con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür. Una frase che preannuncia scelte difficili, cambiamenti importanti e un nuovo futuro.

Marco è ancora innamorato di Lea, ma lei riuscirà a perdonare il passato e tornare con lui? Ecco le anticipazioni del gran finale di stagione in onda questa sera, domenica 3 dicembre, alle 21.25 su Rai1.

Due episodi chiudono la seconda stagione di Lea, l’avvincente ‘medical drama’ targato Rai. ‘Ogni fine è un nuovo inizio’ è il titolo del primo episodio in onda questa, che vedrà Lea nuovamente in lotta con i propri sentimenti. Delusa dal tradimento di Arturo, la protagonista interpretata da Anna Valle cerca di salvare la relazione dal naufragio e prova a dare una seconda possibilità all’uomo con cui aveva creduto di potersi rifare una vita felice.

Ma ad un certo punto Emma torna a Ferrara e Lea entra di nuovo in crisi: si rende conto di avere al fianco un uomo diverso, che non riconosce più. Arturo non è più la persona di cui Lea si è innamorata. Proseguono i preparativi per il matrimonio di Michela e Pietro: Marco propone ai futuri sposi di ospitare la cerimonia nel casale suo e di Lea.

Bruno non ha più scappatoie per sfuggire alla realtà, non ha altra scelta che lasciare cadere la maschera. Commette un errore gravissimo che lo mette di fronte alla verità: ora tutti sapranno cosa nasconde il passato di Bruno. Martina chiama Lea “mamma” e per la paco infermiera è un’emozione grande.

Tutta l’emozione del finale di stagione è nell’ottavo e ultimo episodio di quest’anno, dal titolo ‘L’isola dell’amore’. Dopo aver rotto con Arturo, Lea si trasferisce in un nuovo appartamento con l’aiuto di Rosa. Andrea pianifica una fuga con Maria per impedire ai genitori di portarla in Romania. Così lascia l’ospedale all’improvviso, in condizioni di salute preoccupanti. Bruno chiarisce tutto con le infermiere e con Olga, che gli cerca di dargli una nuova chance convincendolo a candidarsi per il tirocinio in ospedale.

Michela e Pietro si sposano con una grande festa nel casale di Marco e Lea. Alle nozze arriva anche la signora Verna, ormai pronta a sostenere la nuova vita dei novelli sposini. L’amore per il figlio è più forte di ogni incomprensione e, alla fine, la famiglia trova una nuova unione.

Durante le nozze, però, Marco si rende conto di essere ancora innamorato di Lea. Ma non è certo di cosa prova per lui l’ex moglie: prova ancora dei sentimenti per lui? Ma, soprattutto, si dichiarerà a Lea? Finale a sorpresa per l’ultima puntata di Lea 2, in onda domenica 3 dicembre 2023.

L’ultima puntata di Lea 2 va in onda stasera, domenica 3 dicembre, in prima serata su Rai1. Due nuovi episodi a partire dalle 21.25 anche su RaiPlay, sia in diretta che in streaming.

Sulla piattaforma RaiPlay è possibile rivedere la serie completa, ecco tutti gli episodi della seconda stagione di ‘Lea – I nosti figli’, andati in onda ogni domenica su Rai1 dal 12 novembre al 3 dicembre 2023.

Prima puntata: episodi ‘Bugie’ e ‘Verità’

Seconda puntata: episodi ‘Scoperte’ e ‘Fiducia’

Terza puntata: episodi ‘Scelte’ e ‘Amore che vieni, amore che vai’

Quarta puntata: episodi ‘Ogni fine è un nuovo inizio’ e ‘L'isola dell'amore’