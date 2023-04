Le migliori serie Sky in uscita a maggio 2023

Ci sono interessanti titoli nella release delle serie su Sky di maggio 2023. Si parte da due grandi e attesi ritorni, tra la tragicommedia d’autore e un noir sempre attuale, per poi concludere con una docuserie imperdibile per chi ama le vicende royal e gli intrighi di potere.

‘A casa tutti bene’ - La Serie, stagione 2

In uscita sul canale Sky Serie (in streaming su Now e anche on demand) il 5 maggio 2023, ‘A casa tutti bene - La Serie’. Si tratta dell’atteso ritorno del lavoro di Gabriele Muccino, reboot dell’omonimo successo cinematografico, che aveva già entusiasmato con la sua prima stagione. Il family drama, vincitore di un Nastro d’Argento come miglior serie dell’anno nel 2022, conta 8 episodi. Muccino sarà ancora supervisore artistico della nuova stagione. Tornano i Ristuccia, con il loro ristorante di famiglia da gestire e le vite private dei singoli componenti sempre sul filo del rasoio. Nel cast ci sono delle new entry, dal cantautore e interprete francese Tom Leeb nei panni di un affascinante chef di successo a Camilla Semino Favro che vestirà i panni di un’avvocata di successo. Debuttano anche Yan Tual, come Pierrick, nuovo compagno di Olivia e Filippo Valle che dà il volto a Giuseppe, che avrà a che fare con Beatrice.

‘Perry Mason’, stagione 2

Tra le serie su Sky a maggio 2023 c’è anche il ritorno di Perry Mason. La seconda stagione da 8 episodi sarà trasmessa su Sky Atlantic dal 14 maggio (in streaming su NOW e anche on demand). Il serial è basato sulle opere di Erle Stanley Gardner e racconta la nascita del mito del più celebre avvocato penalista della TV, Perry Mason, interpretato da Matthew Rhys. Nella seconda stagione di questa serie su Sky a maggio 2023 ritroveremo il protagonista muoversi nel difficile ambiente legale di Los Angeles, durante la Grande Depressione. Dopo mesi dalla conclusione del caso Dodson e dopo essersi dedicato a una più tranquilla routine da ufficio come legale civilista, un nuovo scottante caso di omicidio riporta Mason nelle aule di un tribunale.

‘Juan Carlos. La caduta di un re’

Il 21 maggio alle 21.15, in esclusiva su Sky Documentaries e in streaming solo su Now, arriva la serie, in 4 parti, che ripercorre il regno di re Juan Carlos I. Una figura che è stata a lungo considerata quasi eroica, applaudita dalla platea mondiale per aver modernizzato la Spagna e per aver trasmesso valori più contemporanei nel Paese, progressisti e democratici. Il sovrano, padre dell’attuale re Felipe, ha guidato il passaggio della sua nazione dalla dittatura di Franco al regime di monarchia parlamentare, diventando molto popolare presso i sudditi e all’estero. Eppure, tra tante luci anche molte ombre. Re Juan Carlos aveva al suo fianco una moglie e una regina fedele, Sofia, con la quale aveva creato una bella famiglia. Godeva del rispetto internazionale, con amicizie e conoscenze nelle alte sfere. Sembrava potesse avere tutto ciò a cui potesse ambire un monarca. Ma dopo aver toccato l’apice del successo, ha subito una rovinosa caduta. È stato costretto ad abdicare in favore del figlio nel 2014. E dal 2020 vive in un esilio dorato. Che cos’è accaduto prima di arrivare a tutto ciò?