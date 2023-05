Le migliori serie Amazon Prime in uscita a Maggio

Tra le serie tv di Amazon Prime Video di maggio troviamo l’ottava e ultima stagione di Fear The Walking Dead, The Ferragnez - La serie 2, il debutto de Il Grifone e la seconda stagione delle avventure culinarie di James May. Vediamo più nel dettaglio le serie tv Prime di Maggio 2023.

Fear The Walking Dead, ottava stagione

Costituita da 12 episodi, arriva su Prime (il 16 maggio) l’ottava e ultima stagione di Fear The Walking Dead. Lo spin off di The Walking Dead riprende dov’era finita la stagione precedente. Morgan e Madison, insieme al resto del gruppo si ritroveranno a vivere in una comunità di particolari collezionisti… Abbattuti, dovranno trovare qualcuno o qualcosa per poter continuare a ribellarsi per migliorare il loro mondo e salvare anche la figlia di Morgan.

The Ferragnez - La serie, seconda stagione

Torna in streaming una delle serie che nella prima stagione aveva fatto il record di visioni streaming. Per la seconda volta, gli spettatori potranno fare da voyeur all’interno della vita quotidiana e non solo della coppia di imprenditori e artisti, Chiara Ferragni e Fedez. L’imprenditrice digitale e il rapper torneranno a raccontarsi, mostrando il loro rapporto con i figli (ora non più solamente Leone, ma anche la piccola Vittoria), le sfide che hanno affrontato nel 2022 e nel 2023. I primi tre episodi usciranno il 18 maggio, mentre gli altri tre il 25 maggio. Prime Video ha inoltre annunciato che uscirà anche uno speciale The Ferragnez, dedicato a Sanremo e a tutte le esperienze ed emozioni provate dalla coppia in quel periodo: The Ferragnez: Sanremo Special. Non c’è ancora una data d’uscita, ma si presume che l'episodio sarà disponibile dopo l’estate.

Il Grifone, prima stagione

Novità in casa Prime. Il 26 maggio esce la serie fantasy Il Grifone. Ambientata nel 1994 a Krefelden, una cittadina in Germania dove tre ragazzi Mark, Memo e Becky scoprono un nuovo mondo: Torre Nera. Purtroppo in questo mondo vive un mostro che terrorizza tutte le creature viventi: Il Grifone. Tra i ragazzi, Mark sarà colui che scoprirà di essere l’unico a poter sconfiggere questa creatura, ma dapprima non crederà di esserne in grado e sarà impegnato su altri fronti. Cambierò idea quando il fratello Thomas scomparirà e Mark e i suoi amici dovranno inoltrarsi nel mondo della Torre Nera.

James May: Oh Cook!, seconda stagione

Proseguono le avventure gastronomiche del giornalista inglese James May. Nella seconda stagione dello show, disponibile su Prime dal 24 maggio, continua la trasformazione di May da pasticcione ai fornelli a cuoco provetto. Il senso del programma, del resto, è proprio questo: far capire che non bisogna essere grandi chef o usare ingredienti strani e costosi per fare piatti appetitosi.