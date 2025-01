Le leggi del cuore su Raidue, la nuova soap: trama, cast e curiosità

Anche Raidue ha deciso di affidarsi alle soap opera di produzione straniera per il preserale. E così, a partire dal 13 gennaio scorso, a partire dalla 19, va in onda “Le leggi del cuore”, dopo il successo conquistato in streaming su RaiPlay dove, per otto settimane, è stata costantemente nella “Top ten” fino ad arrivare a raggiungere il primo posto della classifica dei programmi più visti sulla piattaforma. Ma, a partire da lunedì27 gennaio, visti gli ascolti deludenti, è arrivata la decisione di spostare la soap alle 6.55 di mattina.

La trama e il cast

La serie colombiana prende spunto da storie realmente accadute e con tematiche attuali, spesso delicate e con un profondo contenuto sociale. Al centro del racconto ci sono le avventure umane e professionali di un gruppo di avvocati di un importante studio legale, specializzati in diritto di famiglia e penale. Nel corso degli episodi, i casi si intrecciano con la storia tra Julia Escallón (interpretata da Laura Londoño) e Pablo Domínguez (Luciano D’Alessandro), due avvocati che si incontrano proprio quando lui sta per divorziare mentre lei è sul punto di sposarsi con il collega Camilo Borrero (Sebastián Martínez). Il cast è composto da nomi molto noti in terra sudamericana ed è una produzione che si è guadagnata numerosi riconoscimenti a livello internazionale. La protagonista della trama, Laura Londoño, è diventata famosa per numerosi progetti di successo come "Café con Aroma de Mujer". Inoltre ha partecipato anche a “MasterChef Spagna” vincendo l’ultima edizione trasmessa. Accanto a lei c’è Luciano D’Alessandro, attore e conduttore venezuelano noto anche al pubblico italiano per la serie “Dolce Valentina”, presto al cinema con “Padres”. Infine, gli appassionati alla serie tv Netflix potranno riconoscere Sebastián Martínez, protagonista de “L’incidente”, titolo che ha conquistato la vetta dei programmi più visti in Italia sulla piattaforma streaming. Il debutto su Rai 2 di “Le leggi del cuore” ha un’origine decisamente insolita. Prima di fare il suo esordio in chiaro, è stata resa disponibile in Italia il 14 novembre 2024, per la prima volta su Tik Tok, attraverso un evento in streaming. La partecipazione attiva del cast e del pubblico ha visto, per la prima volta, la nascita di una esperienza di visione e condivisione di gruppo. In seguito, sono stati poi distribuiti 20 nuovi episodi, ogni settimana, sulla piattaforma RaiPlay. La prima stagione è composta da 131 episodi e, in brevissimo tempo, si è imposta nella classifica dei programmi Rai più visti, a conferma dell’interesse per il la soap anche da parte del pubblico italiano. A quel punto, ecco la decisione di permettere anche al pubblico meno avvezzo allo streaming, la possibilità di recuperare il titolo, trasmettendolo alle 19, su Rai 2, in uno slot orario che è stato spesso occupato da telefilm. La speranza, ovviamente, era quella di poter ottenere il medesimo riscontro già ottenuto dal titolo in tutta l’America Latina, negli USA e con la versione destinata al Messico. Purtroppo così non è stato e dopo un paio di settimane che ha raggiunto appena l’1,5% di share, è arrivata la decisione di spostarla nella fascia oraria delle 6.55. Al suo posto la seconda stagione di “Blue Bloods”. Infine, anche la sigla originale della serie - “Me Llamas” è il titolo della canzone, incisa dal gruppo Piso 21 - è diventata una hit mondiale con più di 936 milioni di streaming e remixata da Maluma, accortosi del successo del brano.