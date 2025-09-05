"Le foto di Scianna: un nutrimento per l’anima"

La fotografia come rivelazione: dell’anima delle cose, e delle persone. La fotografia come destino. Viene presentato a Venezia, fuori concorso nella sezione Non fiction, il documentario Ferdinando Scianna. Il fotografo dell’ombra. Lo ha diretto Roberto Andò, regista raffinato e magnetico, autore di film come Le confessioni, Viva la libertà e recentemente L’abbaglio. Stavolta Andò dialoga con uno dei più grandi fotografi europei, Ferdinando Scianna. Lo filma, mostra le sue fotografie, lo ascolta. Scianna, oggi ultraottantenne, riflette sul senso delle immagini e sul senso della vita.

Andò va a trovare Scianna a Bagheria, la sua città natale, e a Palermo, dove insieme vanno nella casa che fu di Leonardo Sciascia. Raccoglie anche la testimonianza, intima, di Giuseppe Tornatore e quella di un fotografo altrettanto celebre, amico di Scianna, nel frattempo scomparso: Gianni Berengo Gardin. Con delicatezza poetica e rigore documentaristico, Andò compone un ritratto personale e universale, girato tutto in uno straordinario bianco e nero che evoca la grandezza della fotografia, e richiama Il sale della terra, il film che Wim Wenders dedicò a Sebastiao Salgado.

Andò, come nasce questo documentario?

"In questo momento della mia vita, ho sentito il bisogno di trattenere le cose che ho amato, le persone che hanno avuto un’influenza su di me. Scianna è uno dei miei più cari amici, ma anche uno dei punti di riferimento nel mio percorso di artista".

La fotografia quanto conta, nella sua vita?

"Moltissimo. Non è un caso se, prima di affrontare questo, ho realizzato Solo per passione, un documentario su Letizia Battaglia, fotografa straordinaria".

L’altro grande protagonista del film, con Scianna, è una Sicilia di letterati e artisti.

"In qualche modo la Sicilia, pur essendo una periferia, ha espresso una grande fioritura culturale, anche nel Novecento. Scrittori come Consolo, Bufalino, Camilleri e soprattutto Leonardo Sciascia, con il quale ho lavorato, e che è stato come un padre per me. Tempo fa avevo messo in scena uno spettacolo, La notte delle lucciole, un ritratto di Sciascia ispirato ai suoi testi. Ma il rapporto di Ferdinando e mio con Sciascia è davvero profondissimo".

Qual è la più grande qualità di Ferdinando Scianna?

"L’empatia. Ha sempre avuto la capacità di entrare nell’anima dell’altro. Un’immensa capacità di stare nell’istante, di vivere l’avventura della vita senza mettersi mai, mai su un piedistallo".

Come è nata la sua ammirazione per lui?

"In casa, quando ero ragazzo, c’era un suo libro di fotografie sulle feste religiose in Sicilia. Guardavo quel libro, affascinato. E ritrovavo il nome di questo fotografo, che era anche autore degli articoli, nelle pagine de L’Europeo, una delle grandi riviste illustrate degli anni ’60 e ’70. Queste foto erano, per me, nutrimento dell’anima".

Il film uscirà nelle sale italiane il 6-7-8 ottobre come evento speciale, distribuito da Fandango.

Giovanni Bogani