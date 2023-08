Lars von Trier, l’annuncio: “Cerco una fidanzata musa”. Come candidarsi

"Cerco una fidanzata/musa" è l'appello, o forse l'ultima provocazione, di Lars von Trier. Il contestato, controverso e geniale regista danese ha pubblicato un breve video sui social nel quale appare provato, fragile, evidentemente sofferente a causa del Parkinson, diagnosi ricevuta un anno fa che lo ha portato a prendersi una pausa dal lavoro. Con voce stanca dichiara di essere pubblicamente alla ricerca di una musa. E nel finale, prima dei ringraziamenti, pubblica l'indirizzo email al quale inviare le candidature spontanee.

Come candidarsi

"Non so in cosa mi sia cacciato questa volta", dice il regista nel video pubblicato il 15 agosto su Instagram. E prosegue: "Quindi, prima di affogare nella pubblicità più sfacciata, lasciate che metta in chiaro alcune cose. Ho 67 anni. Soffro del morbo di Parkinson, di disturbi ossessivo-compulsivi e di un alcolismo attualmente sotto controllo. In breve, con un po' di fortuna, potrei avere ancora qualche film decente da realizzare. Tutto questo, come suggerito, è da intendersi come un annuncio personale in stile vecchio, nel quale, senza sapere assolutamente nulla dei social media, cerco una fidanzata/musa. E, nonostante tutti i lamenti, insisto ancora nel credere che in una buona giornata e nella giusta compagnia, possa essere un partner piuttosto affascinante". Infine: "Tutte le candidature riguardanti questo annuncio devono essere inviate all'indirizzo: bill.mrk.lars@gmail.com. E grazie a tutti per la vostra infinita pazienza".

Discusso e acclamato

Il cineasta scandinavo è sempre stato molto discusso, sia per i suoi film sia per le sue affermazioni provocatorie. Una su tutte: von Trier fu bandito da Cannes nel 2011, dichiarato "persona non gradita", dopo una imbarazzante conferenza stampa per "Melancholia" in cui manifestò la sua comprensione per Hitler. Considerato uno dei registi contemporanei più innovativi, il suo successo internazionale spazia tra cinema e televisione. Tra i suoi capolavori ci sono "Dogville", la cosiddetta "Trilogia della Depressione", "Dancer in the Dark" e "La casa di Jack", solo per citarne alcuni.

In televisione è nota la miniserie "The Kingdom", a metà tra horror e commedia dove, alla fine di ogni puntata delle due serie. appare von Trier in persona, in smoking, a commentare. La terza parte dell'acclamata serie è stata proiettata a Venezia l'anno scorso. Nell'agosto 2022, l'ufficio stampa della Zentropa, la casa di distribuzione cinematografica fondata da von Trier, ha confermato che il regista danese soffre della malattia di Parkinson.