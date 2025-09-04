La voce di Gaza. La tragedia di Hind scuote la Mostra: "Fermate il massacro"

La voce che ricorderemo, della Mostra del cinema di Venezia, è quella di Hind Rajab. La bambina di sei anni della quale ascoltiamo la registrazione della chiamata alla Mezzaluna rossa, l’equivalente arabo della nostra Croce rossa. Hind ha la voce sottile, smarrita. Siamo a Gaza, lei chiama da un’auto i cui occupanti – lo zio, la zia, i tre cugini – sono tutti morti, uccisi dall’esercito israeliano. Davanti a lei c’è un carro armato. Un carro armato contro una bambina. Ci ricorderemo tutti la voce di Hind che, terrorizzata, parla con gli operatori. La linea che cade, ogni volta ripresa fra mille difficoltà. La bimba che dice "qui accanto a me dormono tutti", ma poco dopo si corregge e dice: "Accanto a me sono tutti morti". Hind che dice "il carro armato viene verso di me…" Quella voce è già diventata un simbolo. Il simbolo di tutti i diecimila bambini massacrati nella Striscia di Gaza: diecimila storie senza volto, che non hanno neppure una voce. Ma ognuno di loro era un bambino o una bambina, giocava, amava il mare, o il colore rosa, o i gelati.

Hind è diventata il simbolo di una pagina disastrosa della società umana. Così come Anna Frank è divenuta il simbolo dell’Olocausto, Hind Rajab è già il simbolo di un altro genocidio. E lo è diventato da ieri, dalla proiezione di The Voice of Hind Rajab, presentato in concorso e accolto da 24 minuti di applausi.

È vera, quella voce. Sono veri anche i suoni sullo sfondo: spari, esplosioni, crepitare di mitra. Il resto è una ricostruzione, quanto più fedele possibile al vero, che la documentarista tunisina Kaouther Ben Hania ha realizzato, dopo aver parlato con gli operatori della Mezzaluna rossa e con la madre di Hind. La finzione serve a raccontare meglio il vero. E quel “vero“ così fragile, una manciata di file audio, diventano cinema.

All’incontro stampa, la regista ha dichiarato: "Ho sentito che quella voce parlava a me, che diceva ‘salvami, salvami’. La mia è stata una scelta istintiva, di fronte a un sentimento di impotenza". Il film non mostra l’oggetto del dolore visibile – la violenza, la carne straziata – e insiste invece su ciò che non si vede: "Volevo concentrarmi sull’invisibile: l’attesa, la paura, il suono insopportabile del silenzio quando l’aiuto non arriva", dice la regista.

Ma la storia di Hind è anche la storia di una squadra di volontari che cerca disperatamente di aprire un corridoio sicuro per fare arrivare un’ambulanza, di contatti convulsi con operatori sanitari, funzionari ministeriali israeliani, forze armate. E la tragedia di Hind è anche la tragedia dei volontari, di chi cerca un corridoio di ragionevolezza nell’orrore. Alla fine, nella realtà, moriranno tutti: Hind e i paramedici accorsi in suo aiuto.

L’attrice Saja Kilani, che interpreta l’operatrice della Mezzaluna rossa che parla con la bambina, fa una dichiarazione appassionata. "Basta con le uccisioni di massa, la fame, la disumanizzazione. La storia di Hind porta il peso di un intero popolo. La sua è la voce dei diecimila bambini palestinesi uccisi negli ultimi due anni, la voce di ogni figlia e ogni figlio che ha il diritto di vivere e di sognare, di esistere con dignità. Tutto questo è stato cancellato davanti ai nostri occhi impassibili. La storia di Hind – prosegue Kilani – è quella di una bambina che grida. La vera domanda è: come è possibile non salvare una bambina che chiede di essere salvata? Lasciate che la voce di Hind Rajab risuoni in tutto il mondo. Che ricordi il silenzio costruito intorno a Gaza".

La regista, 48 anni, dice: "Anche se tutto si fermasse oggi, sarebbe comunque troppo". E aggiunge un particolare: "Hind amava il mare. Mi è tornato in mente, perché sappiamo che c’è il progetto di trasformare la spiaggia di Gaza in riviera turistica. Quando penso a Hind che gioca sulla spiaggia, e poi penso a questo progetto, mi chiedo in che mondo viviamo".

All’inizio, dice, aveva pensato di realizzare un documentario, una sorta di reportage: "Ma i confini fra cinema documentario e fiction non sono mai così nitidi. Ho sentito di dover fare il film in questa forma: la voce di Hind è la voce di Gaza che chiede aiuto". E questa voce è ora sostenuta anche da personalità di prestigio di Hollywood: Brad Pitt, Joaquin Phoenix (ieri al Lido), Rooney Mara, Alfonso Cuaròn e Jonathan Glazer hanno deciso di sostenere il film – candidato agli Oscar 2026 dalla Tunisia – come produttori esecutivi.