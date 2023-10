‘La voce che hai dentro’, stasera l’ultima puntata: anticipazioni e spoiler

È arrivato il momento di scegliere il proprio destino. E svelare finalmente il misterioso omicida di Mimmo. Andrà in onda questa sera la quarta e ultima puntata della fiction ‘La voce che hai dentro’, la miniserie di successo nata da un’idea di Massimo Ranieri e diretta da Eros Puglielli (Sono Lillo; Il bello delle donne, alcuni anni dopo). Il cantante è il protagonista della storia ambientata a Napoli.

Non mancheranno i colpi di scena e lo sanno bene le migliaia di telespettatori rimasti fedeli al format, nonostante il cambio di palinsesto per fare spazio al ‘Grande Fratello’ di Signorini. Epilogo a sorpresa per il gran finale di stagione, in onda venerdì 6 ottobre su Canale 5, alle 21.25.

Dopo aver firmato i documenti del divorzio, Maria (Maria Pia Calzone) e Michele (Massimo Ranieri) si ritrovano davanti al giudice per porre fine al loro matrimonio. Tuttavia, nessuno dei due sembra felice. La Parthenope è ancora alla ricerca di un nuovo talento che sostituisca Regina al concorso destinato a risollevare le sorti della casa discografica.

Gioca sporco il compagno di Maria, Giulio (Ruben Rigillo), che contatta Gaetano Russo (Gianfranco Gallo) – uomo senza scrupoli che sta cercando di soffiare la Parthenope al protagonista – per convincerlo a fare una ultima offerta per l’acquisto della casa discografica di Michele.

Letizia sembra voler dare un’altra occasione a suo marito cercando con lui una nuova intesa. Sulla notte dell’omicidio di Mimmo, invece, Antonio e Anna scoprono nuovi elementi che potrebbero finalmente svelare tutta la verità sulla morte del capostipite della Pathenope, scagionando definitivamente Michele. Raffaele ricorda un nuovo dettaglio che sembra fondamentale per la soluzione del giallo.

Il debutto del 14 settembre ha registrato il picco più alto: con 2.481.000 ascoltatori e il 14.5%, era stata la trasmissione più seguita della prima serata. Poi il giorno è cambiato – la messa in onda è ora al venerdì, non più il giovedì – per cercare di dare ossigeno al reality di Signorini e gli ascolti sono calati: 1.723.000 ascolti per la seconda puntata (10.9%) e 1.812.000 nella terza di settimana scorsa (10.9%).

Prima puntata. Michele Ferrara, condannato ingiustamente per l’omicidio del padre, torna libero dopo dieci anni di carcere. La prima preoccupazione è andare nell’azienda di famiglia, la casa discografica Parthenope, che versa in gravi difficoltà economiche e che sta per essere venduta contro la sua volontà. Tutti in famiglia sono contro di lui. Michele è malato, ma non vuole dirlo a nessuno. L’incontro con la giovane cantante Regina potrebbe dare nuovo lustro alla società.

Seconda puntata. Regina pubblica sul web il suo brano e subito scoppia il disastro. Michele la aiuta a comporre un pezzo adatto per vincere il contest. Giulio chiede a Maria di sposarlo, ma la donna sembra combattuta. Intanto Raffaele, manovrato da Russo, cerca di prendere tempo per evitare che Regina firmi il contratto con la Parthenope: le sta talmente addosso, che il suo matrimonio già traballante entra in una crisi conclamata. Nel tentativo di portare Vincenzo al successo, Antonio ottiene un provino per il suo cantante proprio alla Russo Records.

Terza puntata. L’intrusione nella vita di Regina da parte di suo padre porta la cantante a un tradimento inatteso e doloroso. Michele firmale carte del divorzio, ma Mara è turbata. Raffaele è ossessionato dalla morte del nonno e cerca di capire la verità. Michele e Anna cercano un dettaglio che possa aiutare a ricostruire i fatti: è così che Anna trova un indizio che potrebbe rivelarsi decisivo.

Il finale di stagione della fiction ‘La voce che hai dentro’ va in onda venerdì 6 ottobre in prima serata su Canale 5. La quarta e ultima puntata è visibile in streaming Mediaset Infinity, dove si possono trovare anche gli episodi precedenti.