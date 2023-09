‘La voce che hai dentro’ cambia orario: ecco perché e quando va in onda

Roma, 21 settembre 2023 – Cambio di programma nel palinsesto di Canale 5: il Grande Fratello cambia giorno e prende il posto della seguitissima fiction di Massimo Ranieri, ‘La voce che hai dentro’. Slitta quindi di un giorno la seconda puntata della miniserie sulla storia di Michele Ferrara: anziché andare in onda giovedì 21, verrà trasmessa venerdì 22 settembre sempre nella prima serata di Canale 5 (alle 21.21).

A fare cambiare i piani in casa Fininvest sono stati gli ascolti della settimana scorsa. Il debutto della prima puntata della fiction ideata da Ranieri ha totalizzato una media di 2.481.000 telespettatori. pari al 14,45% di share. Numeri più alti del reality presentato da Alfonso Signorini che, inaspettatamente, venerdì scorso ha di poco sfondato la soglia dei 2 milioni di ascolti e bel 16,12% di share, quindi con meno margine di rimonta.

Il tempo è un lusso per Michele Ferrara (Massimo Ranieri), il produttore discografico condannato ingiustamente per la morte del padre. Dopo dieci anni spesi in carcere da innocente, esce di prigione. Ma la vita scorre veloce: Michele ha solo tre mesi di tempo per salvare dal fallimento la casa discografica di famiglia. Tre mesi per fermare le vendita dell’azienda, ma anche riunire moglie e figli in nome dell’amore per la musica. Soltanto tre mesi e un cuore malandato che potrebbe fermarsi da un momento all’altro. Che fare allora? L'incontro con una giovane artista sembra cambiare le carte in tavola e dare nuova speranza per il futuro.

Michele è alle prese con le intemperanze di Regina (La Niña), una giovane e talentuosa cantante che potrebbe far riportare in vetta alle classifiche la Partenopeo Edizioni Musicali. Ferrara riesce a salvarla dal disastro provocato da una sua canzone inedita incautamente pubblicata sul web, mentre continua a lavorare insieme a lei nella composizione di un pezzo adatto per vincere il contest canoro.

Giulio (Ruben Rigillo) – il nuovo compagno della moglie di Michele – chiede a Maria (Maria Pia Calzone) di sposarlo, ma la donna sembra combattuta. Intanto il primogenito Raffaele (Michele Rosiello) è manovrato da Gaetano Russo (Gianfranco Gallo), acerrimo nemico di Michele che punta a mettere le mani sulla casa discografica. E per questo convince convince Raffaele a prendere tempo per evitare che Regina firmi il contratto con la Parthenope. Le sta talmente addosso che il suo matrimonio, già traballante, entra in una crisi conclamata.

Nel tentativo di portare al successo Vincenzo (Roberto Olivieri), un cantante di talento attirato dai guai, Antonio Ferrara (Erasmo Genzini) ottiene un provino per il suo cantante proprio alla Russo Records.

Michele Ferrara è uscito di prigione dopo dieci anni di reclusione. Ma una volta in libertà, scopre un’amara realtà: la casa discografica fondata dal padre Mimmo sta per fallire. I figli e la moglie Maria vogliono vendere al più presto per realizzare una cifra necessaria a coprire i debiti e dare una svolta alla loro vita.

Tenendo nascosto a tutti il proprio stato di salute, Michele si pone l'obiettivo di salvare la Parthenope attraverso la partecipazione ad un concorso per canoro. Si mette alla ricerca di nuovi talenti da lanciare e scopre così la bellissima voce di Regina (La Niña). Ma la ragazza è un mistero.

La seconda puntata slitta di un giorno e va in onda venerdì 22 settembre alle 21.21 su Canale 5. La serie è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.