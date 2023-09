‘La voce che hai dentro’, guida alla fiction dei Massimo Ranieri: trama, puntate e cast

Una fiction tinta di “giallo-rosa”, a metà tra gli sentimenti e intrighi di famiglia. Debutta questa sera, giovedì 14 settembre, su Canale 5 la miniserie di Massimo Ranieri ‘La voce che hai dentro’, una storia avvincente in quattro puntate che segna il ritorno alla fiction dell’artista napoletano dopo 20 anni di assenza.

"Nel mondo della fiction è cambiato completamente il modo di girare, è tutto più veloce. Un ritmo di riprese altissimo per chi, come me, ha tempi teatrali. Ed è di un'altra generazione”, ha commentato Massimo Ranieri ricordando le faticose riprese ambientate a Napoli, la sua città. Sui ritmi serrati, poco entusiasmo. “Alzatacce alle 5 del mattino. All'inizio ero sorpreso, non ero abituato,. Mi sono detto 'stringi i denti e vai' e ora posso dire di essere nuovamente pronto” alla prossima avventura. Ecco la guida alla nuova fiction di Massimo Ranieri: tutto quello che c’è da sapere.

Quattro prima serate su Canale 5. A partire dal 14 settembre, la nuova serie ‘La voce che hai dentro’ terrà i telespettatori inchiodati alla tv per quattro giovedì di inizio autunno. Ideata e interpretata da Massimo Ranieri, storie e misteri si dipaneranno sugli 8 episodi della miniserie: due per ogni puntata che andrà in onda (alle 21.21).

La fiction, prodotta da Lucky Red per RTI, è diretta da Eros Puglielli ed è scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci, Laura Sabatino. La trama è sviluppata su un’idea di Ranieri e dal soggetto di Jean Ludwigg e Leonardo Valenti, in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura Sabatino.

La trama ruota tutta intorno al personaggio di Michele Ferrara (Massimo Ranieri), un uomo condannato ingiustamente per l'omicidio del padre Mimmo – il fondatore della casa discografica Partenopeo Edizioni Musicali – che esce di prigione dopo 10 anni di carcere. Tornato in libertà, Michele si ritrova ad affrontare i guai dell’azienda di famiglia.

“Il protagonista fa il cantante come me – racconta Massimo Ranieri – ma la sua vita è tribolata. Con il padre aveva sempre accese discussioni. E custodisce un segreto”. L’idea è nata anni fa, mentre Ranieri stava facendo dei provini in cerca di giovani talenti.

"Questa fiction – spiega – vuole essere anche un messaggio ai ragazzi di oggi. Bisogna sacrificarsi, prendere porte in faccia, cadere e rialzarsi. Spesso alla prima difficoltà si è portati a pensare che sia finita, invece più si cade più si impara".

Il primo episodio parte dal giorno della scarcerazione di Michele. Tornato a casa dopo 10 anni di assenza, scopre che i figli vogliono vendere la Parthenope, l’azienda di famiglia che versa in gravi difficoltà economiche. Cerca di opporsi, ma sono tutti sono contro di lui: il figlio maggiore, Raffaele (Michele Rosiello), che vuole cominciare una nuova vita a Milano; Antonio (Erasmo Genzini), che deve pagare dei debiti di gioco; la moglie Maria (Maria Pia Calzone), che ha intenzione di risposarsi. Solo Anna (Giulia D'Aloia), la piccola di casa, sta dalla sua parte.

Tenendo nascosto a tutti il proprio stato di salute, Michele si pone l'obiettivo di salvare la Parthenope attraverso la partecipazione ad un contest canoro: per questo si mette a caccia di un nuovo talento da lanciare. E crede di averlo individuato in una giovane e sfuggente cantante, Regina (La Niña).

Michele Ferrara, interpretato da Massimo Ranieri . È un produttore discografico accusato ingiustamente di aver ucciso il padre Mimmo.

. È un accusato ingiustamente di aver ucciso il padre Mimmo. Maria, interpretata da Maria Pia Calzone . È la moglie di Michele e lavora come avvocato.

. È la moglie di Michele e lavora come avvocato. Raffaele Ferrara, interpretato da Michele Rosiello . È il primogenito di Maria e Michele.

. È il primogenito di Maria e Michele. Antonio Ferrara, interpretato da Erasmo Genzini . È il secondogenito di Maria e Michele.

. È il secondogenito di Maria e Michele. Anna Ferrara, interpretata da Giulia D'Aloia . È la terzogenita di Maria e Michele, decisa a tutto per dimostrare l'innocenza del padre.

. È la terzogenita di Maria e Michele, decisa a tutto per dimostrare l'innocenza del padre. Regina, interpretata da La Niña . È una giovane e talentuosa trapper. Inoltre, Michele si affida al suo talento per salvare la casa discografica di famiglia.

. È una giovane e talentuosa trapper. Inoltre, Michele si affida al suo talento per salvare la casa discografica di famiglia. Gaetano Russo, interpretato da Gianfranco Gallo. È il nemico principale di Michele, ha intenzione di comprare la casa discografica.

La fiction è ambientata a Napoli, città natale di Massimo Ranieri. "Ho avuto l'opportunità di starci per tre mesi, è diventata una città bellissima, solare, piena di vita. Napoli è viva", ha detto recentemente l'attore. "La cosa più incredibile ed emozionante - racconta l'artista - è che abbiamo girato nella Galleria Umberto, proprio nel palazzo in cui ho iniziato la mia vita come cantante".

Quattro prime serate dirette da Eros Puglielli (Sono Lillo, 2022) e prodotta da Lucky Red in collaborazione con Film Commission Regione Campania e RTI. La prima puntata andrà in onda giovedì 14 settembre alle 21.21 su Canale 5. L’ultima puntata è prevista il 5 ottobre 2023. La serie è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.