“La vita va così'”, la commedia sociale di Riccardo Milani apre la Festa del Cinema

Roma, 15 ottobre 2025 – "Credo che il dubbio rimarrà fino alla fine. Ci sarà chi la pensa in un modo e chi in un altro. Ma il cinema è fatto di ipotesi e speranza. Non si fanno film su persone a cui non succede nulla". Diego Abatantuono è tra i protagonisti di 'La vita va così', film diretto da Riccardo Milani scelto come apertura della 20ª edizione della Festa del Cinema che arriverà nelle nostre sale il 23 ottobre. Il dubbio a cui si riferisce l'attore è quello che ruota attorno alla storia - ispirata a quella realmente accaduta al pastore Ovidio Marras – di una comunità del sud della Sardegna spaccata a metà.

Da un lato Efisio Mulas (Giuseppe Ignazio Loi), pastore solitario e custode silenzioso di un tempo che sembra non esistere più. Dall'altro Giacomo (Abatantuono), presidente di un potente gruppo immobiliare di Milano deciso a trasformare la costa in cui vive l'uomo in un lussuoso resort. Tra questi mondi inconciliabili si muove Francesca (Virginia Raffaele), la figlia di Efisio, divisa tra le sirene del cambiamento e l’appartenenza alla propria terra. "Ho scoperto questa storia 10 anni fa. Quando il protagonista di questa vicenda è morto ho chiamato Mario Gianani, con il quale lavoro da diversi anni, e gli ho detto che era il momento di raccontarla", racconta Milani.

"Ho visto la possibilità di mettere in scena il conflitto tra la necessità del lavoro e la protezione del territorio. Due cose che non riescono mai ad andare d'accordo. Lo sforzo è stato cercare di raccontare questa vicenda da più punti di vista. Faccio film per parlare a persone che la pensano in modo diametralmente opposto a me". Quella de 'La vita va così' è una questione irrisolta che ancora non è arrivata alla parola fine e che sembra avere una nota meno comica rispetto alle pellicole precedenti di Milani. "Non so se altri miei film siano stati più divertenti di questo, sicuramente non c'è una una strategia. C'è l'istinto", spiega il regista.

"Penso sia un film di commedia in cui ci sono elementi per divertirsi, ma anche di riflessione. Gli stessi, però, presenti anche in altri miei lavori. Non so mai bene definire i film che faccio. Sono delle commedie perché ogni tanto si ride, ma i temi che mi stanno a cuore riguardano un po' tutti noi. F orse c'è una n ota di amaro in più perché nel mio Paese mi dà dolore e sofferenza vedere gente senza lavoro. Abbiamo cercato di dare un segnale, di trovare un punto di incontro tra persone agli opposti. Credo che il confronto sia una necessità di questo Paese. Perché non ci sono solo lo scontro e l'ostilità a tutti i costi".

Nel film Riccardo Milani torna a lavorare con Virginia Raffaele dopo l'esperienza di “Un mondo a parte”. "L'ho vista in uno spettacolo teatrale, Samusà, in cui univa comicità e dolore attraverso la storia del distacco dal Luna Park di famiglia. Un dolore che si trascina dietro", sottolinea il regista, spiegando il perché della sua scelta. "In più ha la capacità di attaccarsi ai dialetti e alle lingue delle persone che incontra come aveva già fatto nel nostro film precedente. Ha fatto una preparazione importante per affrontare il sardo. E poi Virginia è popolare, sta simpatica alle persone. Avevo la necessità di una figura popolare per raccontare una storia anche aspra e dura". Ma in quell'asprezza e durezza l'attrice vede una nota di speranza. "C'è un messaggio importante in questo film. Quello del coraggio unito alla dignità delle persone che bisogna sempre ascoltare, da qualunque luogo arrivino. Anche quella di un pastore sardo che si mette contro una realtà enorme. È come dire che tutto è possibile. È un invito a sognare".