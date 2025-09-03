La solitudine dello Straniero. Ozon si misura con Camus: "Ci interroga su noi stessi"

In un bianco e nero nitido, dettagliato, antico, che rivela le strade di Algeri alla fine degli anni ’30 del Novecento. Meursault, impiegato trentenne, parla poco, sembra vivere la vita come qualcosa che non lo riguarda. È lo straniero, o l’estraneo. È con una rilettura del romanzo L’étranger di Albert Camus, pubblicato nel 1942 e diventato uno dei romanzi più venduti e tradotti della letteratura francese, che François Ozon torna alla Mostra del cinema, in concorso.

Siamo ad Algeri – anche se in realtà si è girato in Marocco – fra dedali di stradine arabe e grandi boulevards fatti costruire dai francesi; donne arabe con il niqab, il velo totale, e signore francesi nei caffè vietati agli “indigènes“. Qui vive Meursault (Benjamin Voisin), modesto impiegato, affondato in un’apatia sovrana, assoluta. Un telegramma gli annuncia la morte della madre: lui va al funerale, ma come se la cosa non lo riguardasse. L’indomani va al mare, incontra una ragazza – Rebecca Marder –, vanno al cinema a vedere un film comico, si baciano. Sembra un film della Nouvelle vague, ma girato da Robert Bresson, con il suo rigore severo. La sfida che il romanzo di Camus poneva era quella di farci percepire un personaggio che è spettatore della propria stessa vita: e se il cinema è fatto di emozioni, qui Ozon doveva mettere in scena un personaggio che di emozioni sembra non averne.

"All’inizio ero molto angosciato all’idea di mettere mano al romanzo di Camus", dice il regista. "In realtà, avevo in mente un altro progetto, su un giovane di oggi che si interroga sull’assurdità di questo mondo. Ma non ho trovato finanziamenti. Poi ho riletto Lo straniero, e pian piano tutto ha preso forma". Prosegue Ozon: "Avevo visto la trasposizione di Luchino Visconti del 1967, con Marcello Mastroianni nel ruolo di Meursault. Sono un grande fan di Visconti e Mastroianni, ma mi sarebbe piaciuto vedere che cosa ne avrebbe fatto un regista asciutto come Michelangelo Antonioni. Come avrebbe rappresentato la durezza, la solitudine del personaggio, un po’ come nel suo film L’eclisse".

Il film è girato in bianco e nero. "Ho scelto di girare in bianco e nero – spiega Ozon – perché così sono tutte le memorie collettive di quell’epoca, e anche per una scelta economica, ma quando ho visto Rebecca in costume da bagno, mi è sembrata una visione da cinema classico, mi è sembrato di vedere Liz Taylor".

È curioso che indichi proprio Liz Taylor, fra i protagonisti di Improvvisamente l’estate scorsa, il film di Mankiewicz con Montgomery Clift, con atmosfere quasi allucinatorie delle scene in spiaggia comuni a entrambi i film.

Lo straniero è un romanzo disturbante, su un uomo quasi incomprensibile, che sembra subire la vita più che viverla. Non era facile trarne una storia per il cinema: Ozon ci riesce, trovando l’umano negli altri personaggi, come la fidanzata Rebecca Marder, che cerca un appiglio, un punto di contatto con quest’uomo opaco, intangibile, inafferrabile.

"È una storia, quella de Lo straniero, molto ricca. È anche un modo di esplorare i legami fra la Francia e l’Algeria, e il silenzio pesante che incombe sulla nostra storia comune. Ed è un libro che si interroga rispetto alla nostra vita, rispetto a Dio: non può essere ridotto a una cosa sola". Lo straniero arriverà nelle sale italiane, distribuito da Bim e Lucky Red.

Giovanni Bogani