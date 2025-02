‘La ruota del tempo 3’ su Prime Video, anticipazioni e quando esce

Debutterà il 13 marzo 2025 la terza stagione di “La ruota del tempo”, serie tv fantasy sviluppata da Rafe Judkins per Amazon Prime Video e basata sulla serie di libri omonima di Robert Jordan e Brandon Sanderson. A seguire tutte le anticipazioni e le notizie sui nuovi episodi in arrivo fra poche settimane sulla piattaforma streaming.

Anticipazioni e notizie su La ruota del tempo 3 in arrivo su Prime Video

Manca poco per poter continuare a seguire la trasposizione dell’omonima saga di libri fantasy di Robert Jordan. I primi tre episodi saranno online su Prime Video a partire dal 13 marzo per poi proseguire con un appuntamento a settimana. Il finale di stagione è previsto per il 17 aprile 2025. Nei giorni scorsi è stato condiviso un trailer che permette di gustare alcune anticipazioni su quello che vedremo. Continua il dramma a tinte forti con la potente Moiraine Damodred (Rosamund Pike) tormentata dalle sue visioni del futuro mentre Rand al’Thor (interpretato da Josha Stradowski) lotta per assolvere al suo destino come Drago Rinato. Sceglierà la Luce o lascerà che le Tenebre lo consumino?

La trama della terza stagione segue quanto narrato nel quarto libro della serie di Jordan, “L’ascesa dell’ombra”, uno dei più apprezzati dai fan e porterà il pubblico attraverso molte nuove regioni e città del continente immaginario delle Terre Occidentali. Non mancheranno i paesaggi dei vasti deserti della Triplice Terra, la pericolosa e intrigante città di Tanchico e la proibita Rhuidean, dove Rand e Moiraine verranno a conoscenza di rivelazioni che modificheranno per sempre la loro vita. Nel frattempo, dall’altra parte del mondo, nel suo umile villaggio natale, Fiumi Gemelli, Perrin Aybara (Marcus Rutherford) intraprenderà un viaggio intimo e tormentato.

La seconda stagione de “La ruota del tempo” si era conclusa con la sconfitta di Ishamael da parte di Rand al’Thor, pronto a ritrovare i suoi amici a Falme dove viene eletto Drago Rinato. Ma nei nuovi episodi che compongono la terza stagione, le minacce contro la Luce aumentano: la Torre Bianca si trova lacerata da conflitti interni, i seguaci dell’Aja Nera sono in totale libertà mentre vecchi nemici tornano ai Fiumi Gemelli e i Reietti rimasti sono all’inseguimento del Drago, inclusa Lanfear. E il suo rapporto con Rand li costringerà a una scelta cruciale tra Luce e Oscurità. Mentre i legami con il passato iniziano a sciogliersi e il suo potere corrotto comincia a rafforzarsi. Intanto Moiraine ed Egwene si trovano impegnate a collaborare insieme per evitare, a tutti i costi, che il Drago passi all’Oscurità.

La prima stagione, composta da otto episodi, è stata presentata in anteprima su Prime Video il 19 novembre 2021 A seguire, la seconda stagione è stata resa disponibile il 1° settembre 2023 per poi, due anni dopo, condividere il terzo atto di questa saga.

I libri di Robert Jordan dai quali è tratta la serie sono in totale 14. Il primo è uscito nel 1990 (in Italia è arrivato nel 1992, due anni dopo) e l’epilogo è stato pubblicato nel 2013.