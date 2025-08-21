“La regina Kelly“, il film mai finito. Gloria Swanson gelò von Stroheim

Nei film incompleti vive per sempre il sogno di un autore, anche se con un retrogusto amaro. È ciò che succede da quasi un secolo con La regina Kelly, l’opera che nel 1929 mise fine alla carriera di regista di Erich von Stroheim. Con il volto da perfetto antagonista teutonico, negli anni delle guerre mondiali, von Stroheim come attore si guadagnò l’epiteto di "uomo che si ama odiare". Dietro la macchina da presa, tuttavia, la passione con cui costruiva i suoi film e l’idea per cui il cinema dovesse essere sempre un’arte grandiosa e curata nei minimi dettagli, lo portarono spesso in conflitto con gli studios, sia per i costi delle sue pellicole sia per la durata titanica delle sue sceneggiature originali. Anche La regina Kelly, in origine, avrebbe dovuto raggiungere le cinque ore, ma fu strappato via al regista molto prima del termine delle riprese, dalla stessa protagonista e produttrice Gloria Swanson. Il motivo ufficiale fu lo sforamento del budget per le sole scene iniziali e la consapevolezza che un melodramma muto, negli anni delle prime sperimentazioni sonore a Hollywood, non avrebbe mai ottenuto il risultato sperato.

In realtà, benché tra le case di produzione non fosse ancora in vigore l’autocensura del Codice Hays, Swanson e il suo co-produttore Joseph P. Kennedy (padre di JFK) – i due, al tempo, erano amanti – ritenevano le allusioni sessuali di von Stroheim troppo esplicite e, una volta giunti alla seconda parte, chiaramente ambientata in un bordello, scelsero di allontanare il regista, girando un finale alternativo con l’aiuto di Richard Boleslawski. Fu così che la storia della bella contadina Kelly (Swanson) sedotta dal principe Wolfram, nel cosiddetto “finale Swanson“ si trasformò in un tragico doppio suicidio, di fronte a una storia d’amore impossibile.

Nel progetto di von Stroheim, invece, Kelly non sarebbe morta. Costretta invece a recarsi nelle colonie africane tedesche, sul letto di morte della zia ne avrebbe ereditato il ruolo di matrona, guadagnando potere e rispetto, tanto da diventare la “regina Kelly“ in quell’angolo lontano del mondo, fino al ritorno del suo vero principe.

Nonostante i tentativi di salvare il film per il pubblico statunitense, la versione di Swanson fu distribuita solo in Europa e in Sudamerica e arrivò nei cinema americani dopo cinquant’anni. La stessa attrice aveva detto una volta: "Questa ragazza, la regina Kelly, era una bambina che in qualche modo non voleva nascere".

A lungo, le uniche scene che il pubblico riuscì a vedere oltreoceano furono quelle, ironicamente, usate da Billy Wilder in Viale del tramonto, film in cui la Norma Desmond di Gloria Swanson è un’attrice del muto ormai in declino, che attraverso vecchi film ricorda il suo passato da diva in quel cinema che "non aveva bisogno di parole, perché aveva le facce". Sullo schermo, non a caso, è accompagnata dal fedele maggiordomo, suo ex regista ed ex marito Max von Mayerling (Erich von Stroheim).

Swanson mantenne i diritti sulla versione tagliata di La regina Kelly fino alla sua morte, nel 1983.

Nel 1985, il giovane archivista Dennis Doros ne realizzò una ricostruzione, presentata nello stesso anno alla Mostra del cinema di Venezia. Adesso, quarant’anni dopo, Doros torna al Lido dopo una serie di ricerche supplementari e restauri digitali, per presentare una reinterpretazione inedita di questo capolavoro incompiuto, che lui stesso definisce una "reimmaginazione" del progetto originale di von Stroheim, ottenuta anche con il supporto del Museo George Eastman Museum, il Centro di conservazione audiovisiva della biblioteca nazionale del Congresso, la Paramount Pictures e il museo e la biblioteca presidenziale John F. Kennedy Presidential, che hanno fornito i materiali originali, le fotografie del set e altri documenti.

Il film, che fa parte del programma di Venezia Classici dell’82ª Mostra (27 agosto - 6 settembre), è stato scelto come evento di apertura della rassegna, il prossimo 26 agosto in Sala Darsena. Sarà accompagnato da una nuova colonna sonora, firmata dal compositore Eli Denson ed eseguita dal vivo dal Syntax Ensemble.