La Napoli (ir)reale di Rosi: "È una città legata al sole. Io la vedo in bianco e nero"

"Napoli è una città senza fine, che mescola mille cose insieme, mille tempi. Quando abbiamo cominciato a filmarla, abbiamo capito che ogni inquadratura contiene anche ciò che non si vede. È come nella musica: la musica è anche nello spazio di silenzio fra una nota e l’altra". È una Napoli in bianco e nero, immersa in un tempo sospeso, quella che filma Gianfranco Rosi in Sotto le nuvole, ieri in concorso alla Mostra del cinema di Venezia. È un mosaico di volti e di luoghi, è il racconto di una città complessa, nelle cui strade Rosi si è perduto per tre anni. Leone d’oro per Sacro GRA nel 2013 e Orso d’oro con Fuocoammare nel 2016, Rosi cerca, come sempre, un cinema che mescola cronaca e poesia, dove il reale è talmente reale da sembrare irreale, onirico. Il film arriverà nelle sale italiane il 18 settembre, distribuito da 01. "Quella del bianco e nero è stata una delle prime intuizioni, nel lungo percorso di realizzazione di questo film", dice il regista. Tre gli anni di lavorazione, per realizzare Sotto le nuvole. "Ho imparato a guardare le cose in bianco e nero, cercando di cogliere tutte le sfumature dei grigi. Talvolta abbiamo aspettato per settimane prima di trovare la luce giusta".

Il titolo, spiega, "era un po’ una provocazione, e l’ho scelto pensando a una celebre frase di Jean Cocteau: “Il Vesuvio fabbrica tutte le nuvole del mondo“. Le nuvole, in questo film, sono un forte elemento narrativo". Così come lo sono i vulcani. Napoli, nelle sue immagini, è una città la cui vita rimane sospesa fra due vulcani: il Vesuvio e l’area dei Campi Flegrei, con i loro sciami sismici e le fumarole della Solfatara. In una parte del film, ci sono le telefonate dei cittadini alla centrale dei Vigili del fuoco dopo le scosse di terremoto con cui da anni convive la popolazione dei Campi Flegrei. "Abbiamo costruito la narrazione sulle loro voci – dice Rosi – Sono tante le persone che chiamano chiedendo conforto. I vigili diventano una sorta di luogo di protezione e ascolto dove filtrano le ansie della popolazione. Sono momenti anche surreali e trasversali che uniscono tutta la città: una sorta di commedia umana. La precarietà e la paura sono sentimenti universali".

"Napoli è difficile da raccontare, ancora oggi viene raccontata attraverso lo stereotipo di camorra e violenza", diceva nel 2020 il regista. Ha scelto di tuffarsi dentro la complessità della città, evitando accuratamente quegli stereotipi. "È stato un viaggio fra tempo, spazio e memoria, tra quello che Napoli è stata e quello che potrebbe essere. Napoli è una macchina del tempo, dove ogni cosa si trasforma presto in qualcos’altro". Ed ecco, davanti alla sua macchina da presa, abitanti, turisti, archeologi, musei, frammenti, rovine, e anche una nave siriana nel porto di Torre Annunziata, che scarica grano ucraino.

Sui personaggi che attraversano il film, Rosi dice: "Hanno tutti in comune un senso di devozione. Tutti si danno agli altri, e questo è meraviglioso. Come i siriani che rischiano la vita per andare a prendere il grano ucraino. Sono tante storie, come note che dialogano tra loro creando un tessuto narrativo, che sembra scritto. E invece è tutto nato dall’improvvisazione".

È anche una Napoli meno solare di quanto si pensi. "Napoli è legata al sole, è la città del colore, ma io ho girato l’altra Napoli, quella dei paesi vesuviani, quella meno conosciuta e più legata al passato. Quindi ho allontanato il colore".

Commentando la situazione a Gaza, dice: "Per raccontare quel che sta accadendo ora bisognerebbe vivere a Gaza. Purtroppo, non arrivano molte immagini di questo inferno. Ben vengano le manifestazioni, ma la mia preoccupazione è che poi finisca tutto nel dimenticatoio e che non ci sia una voce continua".

