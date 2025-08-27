Venezia, 27 agosto 2025 – “Ammazza quanti siete”. Paolo Sorrentino, camicia azzurra con le maniche arrotolate e pantalone grigio, esordisce così nell'entrare in una delle camere dell'Excelsior, al Lido di Venezia, quando scorge un nutrito gruppetto di giornalisti che lo attendono, insieme a Toni Servillo e Anna Ferzetti, per parlare de 'La Grazia'. Il film di apertura di Venezia 82 presentato in concorso e in sala dal 15 gennaio 2026 con PiperFilm che produce in associazione con Numero 10 e The Apartment, società del gruppo Fremantle.

Paolo Sorrentino e Toni Servillo sul set de 'La Grazia', film di apertura di Venezia 82

Servillo è Mariano De Santis, presidente della Repubblica - vedovo, cattolico e con una una figlia, Dorotea (Ferzetti), giurista come lui - arrivato alla fine del suo mandato. Tra i suoi ultimi compiti da portare a compimento: decidere su due delicate richieste di grazia e se firmare o meno la legge sull'eutanasia. Dei dilemmi morali che si intrecciano con la sua vita privata, tra dubbio e responsabilità.

"Mi sono ispirato a 'Decalogo' di Kieslowski e a un fatto di cronaca. Quando, cioè, Mattarella aveva concesso la grazia a un uomo che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer – racconta il regista –. Mi è sembrato subito un dilemma morale interessante da raccontare. Da anni pensavo fosse un formidabile motore narrativo. Da lì è venuta l'idea di incentrare il film su un presidente della Repubblica. E visto che il titolo non si riferisce soltanto a uno strumento giuridico, ma è una sorta di atteggiamento amoroso nei confronti del mondo e della vita, ho pensato che questo presidente dietro il suo aspetto rigoroso fosse una persona innamorata, non solo della figlia e della moglie che non c'è più, ma anche del diritto. Di tutta una serie di valori che la politica dovrebbe incarnare e che, invece, sempre più raramente si intravedono”.

Un presidente, come sottolinea Servillo, non ispirato direttamente a nessun nostro capo di Stato presente o passato. “Essendo così chiara l'intenzione di Paolo di non fare un riferimento preciso a nessuno, di conseguenza neanche io mi sono ispirato a nessuno", spiega l'attore. “Ma d'altronde nel passato questo Paese ha avuto diversi presidenti che erano anche uomini di legge, vedovi, della democrazia cristiana, con una figlia, napoletani”.

Con 'La Grazia' la collaborazione tra regista e attore raggiunge quota sette film, di cui uno, 'La grande bellezza', vincitore dell'Oscar nel 2014. «La vita ha deciso per noi. Che ci facessimo, cioè, del bene reciproco nel mestiere», commenta Servillo. «Non è facile spiegare le ragioni di un'alchimia a parole. Posso dire però che considero un regalo il fatto che Paolo abbia rilanciato così tanto al settimo film con un personaggio con questa complessità e quantità di sensazioni che lo muovono e che spero vengano restituite al pubblico in tutta la sua umana sincerità”.

“Il nostro rapporto non ha mai conosciuto crisi, non abbiamo mai litigato. Non siamo neanche arrivati all'idea di litigare” gli fa eco il regista. “Ci troviamo a meraviglia, ci supportiamo, ci vogliamo bene. Sappiamo distribuire in maniera saggia meticolosità e serietà sul lavoro a momenti di leggerezza e ironia”.

Un'ironia che pervade molte sequenze, tra cui una in cui – senza svelare troppo – si ascolta 'Le bimbe piangono', un brano di Guè. “Me l'ha fatto scoprire mia moglie. L'ho conosciuto a Milano quando ho presentato 'Parthenope'”, ricorda il regista. “È una persona molto simpatica, ma anche con un fondo doloroso che me lo ha reso molto vicino. E poi mi piace la sua musica. Dietro il 90% dei testi che non capisco per limiti miei generazionali, il restante 10% ha delle intuizioni sentimentali molto belle e quindi ho messo il suo brano”.

New entry nel cinema di Sorrentino è Anna Ferzetti. “Sono entrata in punta di piedi e sono stata accolta a braccia aperte», racconta l'attrice. «A Dorotea mi accomuna un rapporto molto particolare che ho avuto con mio padre (Gabriele Ferzetti, ndr), che ha avuto una presenza importante nella mia vita e ha influito sulla scelta del lavoro che faccio. Ci sono anche tanti lati diversi che ho amato di lei che mi hanno aiutato a capire cose di me”. Al centro del film il tema dell'eutanasia molto dibattuto nella nostra società.

“Acuisce l'idea del dilemma morale”, sottolinea Sorrentino. “La scelta è particolarmente difficile perché molto sfumata. Non è fra bene e male, ma fra un male minore e un altro tipo di male. Ho una mia opinione in merito e la dico nel film. Dorotea pone una domanda chiave al padre: 'Di chi sono i nostri giorni?'. De Santis risponde la cosa più semplice e prevedibile: sono nostri. Il problema è che fra questa domanda così semplice e questa risposta così scontata esiste il grande muro della vita che ti impedisce di arrivare facilmente a questa risposta. Posso semplicemente augurarmi che il mio film riporti l'attenzione su un tema fondamentale come quello dell'eutanasia”.

Dopo il passaggio a Venezia il film uscirà nelle nostre sale a gennaio 2026. Una scelta per correre agli Oscar? "È meglio porsi un problema per volta” scherza Sorrentino. “Cominciamo col vedere se stasera ci buttano in Laguna oppure ci tengono a galla”.