“La casa nella prateria” su Netflix, in arrivo il reboot della popolare serie tv

Roma, 12 febbraio 2025 – La moda dei sequel e dei reboot ormai, da anni, ha sempre più preso piede nella produzione di pellicole e serie tv. C’è chi associa questi ritorni con una sempre maggiore carenza di originalità e chi, invece, lo attribuisce alla nostalgia e malinconia di progetti che sono talmente cult da meritare un ritorno e una affezione da parte delle nuove generazioni. Nelle ultime settimane, è stato dato il via libera al nuovo adattamento di un titolo davvero celebre: “La casa nella prateria”.

La casa nella prateria, reboot in arrivo

Dopo i rumors dei mesi scorsi, è arrivata l’ufficialità. ‘La casa nella prateria’ tornerà e sarà disponibile per gli abbonati a Netflix. Rebecca Sonnenshine (nel suo curriculum ci sono successi come “The Boys" e "Vampire Diaries") sarà la showrunner e produttrice esecutiva della nuova serie. Ecco le dichiarazioni rilasciate in un comunicato stampa da parte di Jinny Howe, vicepresidente delle serie drammatiche per Netflix: “La casa nella prateria' ha catturato i cuori e l'immaginazione di così tanti fan in tutto il mondo e siamo entusiasti di condividere i suoi temi duraturi di speranza e ottimismo con una nuova interpretazione di questa storia iconica. La visione di Rebecca riesce a bilanciare con precisione una profondità emotiva che delizierà sia i nuovi che gli attuali fan di questo amato classico”.

Insieme all’annuncio del semaforo verde per questo progetto, è stata condivisa anche una sinossi ufficiale della nuova serie che recita così: "In parte dramma familiare pieno di speranza, in parte racconto epico di sopravvivenza e in parte storia delle origini del West americano, questo nuovo adattamento degli iconici libri semi-autobiografici di Laura Ingalls Wilder, "La casa nella prateria" offre una visione caleidoscopica delle lotte e dei trionfi di coloro che hanno plasmato la frontiera".

Ingalls Wilder ha dato alle stampe ben otto libri di "Little House" (questo il titolo originale della serie) negli anni '30 e '40, mentre un nono è stato pubblicato postumo nel 1971. I libri prendono ispirazione dalla sua infanzia nel Midwest americano alla fine del 1800. A oggi sono state vendute più di 73 milioni di copie dei volumi.

Visto il clamore immediato delle storie, è nata l’idea di adattarli per il piccolo schermo nella popolarissima serie "La casa nella prateria", andata in onda per nove stagioni e oltre 200 episodi tra il 1974 e il 1983, negli Stati Uniti. Dopo la serie sono stati realizzati tre film per la TV "La casa nella prateria", e il fascino dello show è continuato a lungo anche in seguito alla sua conclusione, diventando un vero e proprio classico. Nielsen ha recentemente riferito che la serie originale è stata uno dei titoli più trasmessi in streaming del 2024, in America, con cifre che raggiungono i 13,25 miliardi di minuti di visione su Peacock, durante i mesi dell’anno. Questo evidenzia e testimonia ancora di più l’affetto costante verso questo titolo.

Sempre Rebecca Sonnenshine ha aggiunto: “Mi sono innamorata profondamente di questi libri quando avevo cinque anni. Mi hanno ispirata a diventare una scrittrice e una regista e sono onorata ed emozionata di adattare queste storie per un nuovo pubblico globale con Netflix".