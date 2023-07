La Casa dei Fantasmi di Disney: quando esce e cosa c’è da sapere

Nelle sale italiane, il prossimo 23 agosto, uscirà per Disney 'La Casa dei Fantasmi' dopo la proiezione in anteprima oggi, 27 luglio, nella cornice della 53esima edizione del Giffoni Film Festival, in corso in provincia di Salerno fino al 29 luglio.

Genere

Quella de ‘La Casa dei Fantasmi’ (titolo originario ‘Haunted Mansion’) è una nuova avventura live-action da brividi per la regia di Justin Simien e la sceneggiatura di Katie Dippold. Si tratta di una commedia horror basata sulla famosa giostra del rinomato parco di divertimenti Disneyland.

Cast

Nella nuova pellicola Disney figurano attori quali Danny Devito, Winona Ryder, Rosario Dawson, Owen Wilson, Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish e Chase Dillion. Stando a quanto ha riportato il sito americano ‘The Hollywood Reporter’, durante le riprese in esterni, girate a New Orleans, gli attori hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme anche quando non erano sul set e si sono mostrati affiatati. Chase W. Dillon, che interpreta il figlio di Rosario Dawson nel film, ha organizzato varie feste durante la produzione del live-action.

Trama

‘La Casa dei Fantasmi’ comincia con Ben che, a una festa, incontra la sua futura moglie Alyssa. Lui è un astrofisico e lei organizza tour dei fantasmi in tutta New Orleans. Anni dopo, ritroviamo Ben ubriaco in un bar. A quanto pare, nel frattempo ha rinunciato alla sua carriera scientifica per gestire lui stesso i particolari tour. Dall'altra parte della città, Gabbie e suo figlio Travis arrivano in una vecchia villa. Suo figlio sente una presenza strana e minacciosa nell’aria, mentre Gabbie cammina per la casa indifferente a ragnatele, pavimenti dissestati e dipinti spaventosi. Tuttavia, quando un’armatura inizia a seguirli in giro per casa, i due capiscono che il luogo è infestato dai fantasmi. Un sacerdote, padre Kent, arriva a casa di Ben per chiedere aiuto per conto di madre e figlio…

Precedente

Un live-action de ‘La Casa dei Fantasmi’ è stato fatto nel 2003, interpretato da Eddie Murphy. Tuttavia, in quella pellicola, un agente immobiliare, sua moglie e i loro figli capitavano in una villa infestata. Nella versione del 2023, invece, le vicende ruotano attorno a una madre single che assume un’anomala équipe, formata da una guida turistica, un sensitivo, un prete e uno storico, per esorcizzare la dimora che ha appena acquistato per lei e per suo figlio.

Per la famiglia

Il nuovo film di Disney ‘La Casa dei Fantasmi’ è la scelta cinematografica adatta per una serata in famiglia. Ancora oggi, nei parchi divertimento targati Disneyland, l’attrazione che dà il titolo alla pellicola rappresenta uno dei giochi più amati e gettonati da visitatori di ogni età. La prima Haunted Mansion “fisica” è stata aperta a Disneyland, in California, nel 1969. Ci sono modelli simili in altri parchi del circuito Walt Disney in Florida, Tokyo, Parigi e Hong Kong.