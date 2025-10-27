KPop Demon Hunters sorpassa Zootopia 2 e vola verso l’Oscar

Disney trema perché questa è una delle poche occasioni in cui rischia seriamente di ‘cadere’ dal suo trono nel mondo dell’animazione. Perché ‘KPop Demon Hunters’, musical d’azione targato Netflix, è oggi il film super favorito nelle nomination agli Oscar 2026 nella categoria ‘Miglior Film d’Animazione’. Scopriamo di più.

Il titolo Netflix più visto di sempre

Iniziamo col dire che, secondo le previsioni del sito specializzato ‘Gold Derby’, ‘KPop Demon Hunters’ ha raggiunto il 95,9% di possibilità, superando di un soffio “Zootopia 2”, fermo al 95,8%. Il risultato è sorprendente, ma solo fino a un certo punto. Perché il sequel del successo Disney del 2017 non è ancora stato mostrato né alla stampa né al pubblico, mentre il film coreano ha già conquistato milioni di spettatori nel mondo, diventando il titolo Netflix più visto di sempre con 325 milioni di visualizzazioni globali. Dietro al duello principale, il resto della cinquina potrebbe essere completato da “Arco” di Neon (87,3%), “Scarlet” di Toho (67,2%) ed “Elio” di Pixar (58,5%). Se le previsioni saranno confermate, “Zootopia 2” resterà l’unico sequel in gara, in una categoria dove finora solo “Toy Story 3” e “Toy Story 4” sono riusciti a trionfare.

KPop Demon Hunters: un fenomeno pop globale

“KPop Demon Hunters” racconta le avventure delle ‘Huntr/x’, una girl band che combatte demoni tra coreografie e hit scintillanti. Le protagoniste — Rumi, Mira e Zoey — uniscono la potenza del K-pop con una narrazione fantasy ipercolorata, un mix vincente che ha già conquistato un’intera generazione. Il film ha anche invaso le sale: la versione sing-along ha incassato 18 milioni di dollari in soli due giorni e tornerà nei cinema per Halloween, dal 31 ottobre al 2 novembre. Il brano ‘Golden’, singolo potante della colonna sonora del film, ha superato gli 8,3 miliardi di ascolti in streaming e ha raggiunto la vetta della Billboard Hot 100 che ha mantenuto per diverse settimane. Tanto per intenderci, era dal 2001 che un gruppo tutto al femminile non arrivava al top della classifica e ci riferiamo alle Destiny’s Child con la loro hit ‘Survivor’.

Il ‘marketing delle meraviglie’

Il successo non si ferma allo schermo. Mattel e Hasbro hanno firmato un accordo “senza precedenti” con Netflix per trasformare le protagoniste del film in un marchio globale. Action figure, giochi da tavolo, accessori e gadget arriveranno nei negozi nel 2026, con i preordini già aperti dal prossimo mese. “È una collaborazione pensata per i fan, ma anche per riscrivere le regole del merchandising”, hanno dichiarato le due aziende. Gli Oscar 2026 si preannunciano quindi come una sfida generazionale: la tradizione Disney contro la nuova energia pop asiatica. C’è ancora tempo, perché le nomination verranno ufficializzate il 22 gennaio prossimo, ma una cosa possiamo già dirla con certezza: se “KPop Demon Hunters” dovesse davvero vincere, sarebbe molto più di un Oscar: sarebbe la consacrazione di una nuova ‘cultura globale’.