Kim Kardashian debutta in American Horror Story 12. Delicate: trama, cast e quando uscirà

Roma, 21 aprile 2023 – Kim Kardashian debutto nella 12esima stagione di ‘American Horror Story’, la serie tv di successo che dovrebbe tornare con nuovi ed elettrizzanti episodi a partire dall’estate 2023. La ‘reality star’ statunitense – arrivata al successo nel 2007 con il reality ‘Al passo con i Kardashian’ e ormai considerata dai suoi numerosi follower una vera icona pop – entrerà nel cast della serie tv in onda sull’emittente della Dinesy, FX. Reciterà in un ruolo scritto appositamente pensando a lei.

Kim lavorerà al fianco di Emma Roberts, l’attrice consacrata al successo proprio da ‘American Horror Story’, recitando in ruolo diversi. È la caratteristica della serie – premiata con 16 Emmy Awards su 100 nomination e 2 Golden Globe – quella di avere trame e personaggi autonomi per ogni stagione, tutte però scritte sul filo rosso dell’horror. ‘Delicate’ sarà il titolo di AHS12, così come annunciato sui social proprio da Kardashian. “Kim è tra le star televisive più grandi e brillanti del mondo e siamo entusiasti di darle il benvenuto nella famiglia AHS”, ha detto Ryan Murphy, co-creatore di AHS. “Emma ed io siamo entusiasti di collaborare con questa vera forza. Halley Feiffer (unica sceneggiatrice della stagione 12, ndr) ha scritto un ruolo divertente, elegante e alla fine terrificante soprattutto per Kim, e questa stagione è ambiziosa e diversa da qualsiasi cosa abbiamo mai fatto”, ha aggiunto il regista.

Quali ruoli avranno Kim ed Emma?

Ryan Murphy e Kim Kardashian sono diventati amici. I due si sono incontrati nel 2021 al ‘Saturday Night Live’, condotto dalla star influencer. E l’estate scorsa è scattata l’idea di scrivere un ruolo pensato sul personaggio di Kim. I dettagli sui ruoli che Kardashian e Roberts avranno nella nuova stagione di ‘American Horror Story’ sono ancora top secret.

L’annuncio su Instagram

“Emma Roberts e Kim Kardashian are Delicate. HHR12”. È il post sibillino pubblicato sul profilo Instagram di Kim (l’ottavo più seguito al mondo) lasciando intendere che le due attrici saranno co-protagoniste principali della 12esima stagione della serie 'American Horror Story’.

Delicate: la trama

La stagione sarà intitolata Delicate e sarà basata sul romanzo di Danielle Valentine, Delicate Condition, che uscirà in libreria ad agosto. Il libro è un thriller avvincente che ha come protagonista una donna che si convince che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non avvenga mai. Il romanzo è considerato da Andrea Bartz come “l'aggiornamento femminista di Rosemary's Baby di cui tutti avevamo bisogno". La trama del libro sarà, verosimilmente, molto simile a quella delle nuove puntate che verranno rilasciate la prossima estate.

Riprese e cast

Sebbene Kardashian abbia già recitato, il nuovo ruolo in AHS alzerà il suo profilo di attrice. Oltre a Kim ed Emma Roberts, tra i nomi ufficiali del cast ci sarà anche quello di Matt Czuchry, rimasto ‘disoccupato’ dopo che la serie ‘The Resident’ è stata cancellata alla fine della sesta stagione. Al loro fianco, potrebbero esserci (impegni permettendo) alcuni dei volti più assidui della serie di Ryan Murphy, tra cui Sarah Paulson, Evan Peters, Cody Fern, Taissa Farmiga e Finn Wittrock.

Le riprese della nuova stagione di AHS dovrebbero iniziare a New York entro la fine di aprile. È prevista una premiere estiva, nel mese di giugno Murphy e FX dovrebbero annunciare la data ufficiale di uscita della Stagione 12.