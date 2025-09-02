Kathryn Bigelow e l’incubo nucleare: “Viviamo in una casa piena di dinamite, il riarmo è stato normalizzato”

Sono pochi i registi in grado di ritrarre le conseguenze dei conflitti o della politica nella società contemporanea con sguardo lucido e chirurgico. Una di questi è Kathryn Bigelow che torna dietro la macchina da presa, a otto anni di distanza da 'Detroit', per raccontare la minaccia nucleare in 'A House of Dynamite'.

Kathryn Bigelow a Venezia

Il film, un thriller politico scritto da Noah Oppenheim, è stato presentato in concorso a Venezia 82 e sarà disponibile su Netflix dal 24 ottobre. Un cast stellare che spazia da Idris Elba e Rebecca Ferguson, passando per Jared Harris e Greta Lee per una storia tesa che segue un gruppo di funzionari della Casa Bianca impegnati a fronteggiare un imminente attacco missilistico dalla provenienza ignota contro gli Stati Uniti in una corsa contro il tempo per stabilire chi ne sia responsabile e come reagire.

“Penso che l'argomento sia molto attuale. E ritengo sia molto importante rimanere informati al meglio delle nostre capacità per affrontare il problema della proliferazione nucleare e conoscerne le conseguenze”, spiega la regista riferendosi anche al massiccio riarmo che ha recentemente visto protagonista l'Europa. “Mi sembra che negli ultimi decenni sia stato normalizzato in modo molto silenzioso. Nessuno ne parla. E questo, per me, è orribile. La cosa più importante è rimanere informati e avere una propria opinione sulle armi nucleari e le loro conseguenze incommensurabili”.

Kathryn Bigelow (a sinistra) e l'attrice svedese Rebecca Ferguson

Sono moltissimi i conflitti che si espandono dal Medio Oriente all'Europa e che, negli ultimi anni, hanno riportato a galla quella sensazione di paura che le generazioni precedenti hanno vissuto all'apice della Guerra Fredda contraddistinta dall'ombra della minaccia nucleare. “È la stessa sensazione spaventosa che vivevo da ragazzina. Mi veniva sempre chiesto di andare sotto il mio banco e non sapevo davvero perché”, ricorda Bigelow.

“Ripensandoci era una cosa davvero sciocca perché ovviamente non mi avrebbe salvata. E continuiamo a esserlo ancora oggi. Viviamo davvero in una casa piena di dinamite. E se rimaniamo separati nelle nostre piccole bolle non ne usciremo mai. Ho voluto puntare l'attenzione sull'umanità dei personaggi perché siamo fallibili, eppure siamo circondati da queste armi che potenzialmente non lo sono”.

La regista premio Oscar per 'The Hurt Locker' ci tiene a sottolineare come il film non faccia riferimenti diretti a nessun individuo della vita politica attuale, compreso Trump. “Si tratta, piuttosto, della domanda che tutti dovremmo porci: 'C'è un solo uomo o donna che dovrebbe avere l'autorità di porre fine alla vita umana sulla Terra se lo desidera?'”, spiega Bigelow. “È il caso della Russia in questo momento e di molti altri paesi che hanno armi nucleari. Una persona può svegliarsi la mattina e prendere una decisione del genere. Vogliamo davvero vivere in questo tipo di mondo?”.