Kate Winslet compie 50 anni: la carriera della “Rose” di Titanic in 10 film

Kate Winslet compie cinquant’anni. L’attrice, nata a Reading (Regno Unito), spegne, infatti, le candeline il 5 ottobre. Negli anni Winslet ha collezionato riconoscimenti di ogni genere (la sua prima candidatura all’Oscar è arrivata a soli vent’anni per il film ‘Ragione e sentimento’) e soprattutto ha conquistato l’amore del pubblico che, una pellicola dopo l’altra, ha imparato a conoscerla e ad ammirarla. Ecco dieci film imperdibili in cui poterla rivedere.

Titanic (1997)

La pellicola che certamente più di ogni altra ha regalato a Kate Winslet la notorietà è ‘Titanic’ di James Cameron. La trama del kolossal da 11 premi Oscar è arcinota a tutti: Winslet è Rose Dewitt Bukater, diciassettenne infelice che viaggia in prima classe con sua madre e con il suo promesso sposo Cal Hockley (Billy Zane).

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nell'iconica scena del film 'Titanic'

Sulla nave conosce Jack Dawson (Leonardo Di Caprio), un passeggero di terza classe, che le mostra la sua visione del mondo e della felicità. Tra i due scoppia un amore incontenibile che supera le differenze e oltrepassa la tragedia che colpisce il Titanic.

James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Inserito alla posizione 73 nella lista dei 500 migliori film di sempre secondo ‘Empire’, ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ ha vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura. È un film prettamente psicologico che si apre con una scena emblematica: Joel Barish (Jim Carrey) e Clementine Kruczynski (Kate Winslet) si incontrano su una spiaggia. Nessuno dei due sa che in realtà quello non è il loro primo incontro: sono stati una coppia per due anni e, dopo molte sofferenze, hanno deciso di cancellare l’uno dalla mente dell’altra grazie a una procedura dell’azienda ‘Lacuna’. Joel, però, nel corso della procedura ha cercato di resistere e di mantenere Clementine nei suoi ricordi e tutto il film ripercorre la sua voglia di mantenere viva l’immagine dell’amata.

Neverland (2004)

Film fantasy e drammatico, liberamente ispirato alla vicenda che portò J. M. Barrie alla stesura di ‘Peter Pan’. Barrie (Johnny Depp) incontra Sylvia Llewelyn Davies (Winslet) e i suoi quattro figli, rimasti orfani di padre, in un parco di Londra. Lo scrittore inizia a trascorrere molto tempo con la donna e i suoi figli nonostante sua moglie Mary ed Emma, la madre di Sylvia, non vedano di buon occhio questo rapporto. La giovane donna è molto malata ma, insieme ai ragazzi, sarà di ispirazione per le commedie di Barrie.

Kate Winslet ha vinto un Bafta per la sua interpretazione in “I am Ruth”, in cui ha recitato insieme a sua figlia Mia Threapleton

L’amore non va in vacanza (2006)

Kate Winslet è Iris, Cameron Diaz è Amanda. Le due donne sono estremamente diverse: introversa e romantica la prima, mondana e cinica la seconda; malinconica e vicina alla famiglia l’una, concentrata sul lavoro l’altra. Le protagoniste del film vivono rispettivamente in un sobborgo londinese e a Los Angeles, ma hanno qualcosa in comune: non vogliono trascorrere il Natale nella propria città a causa di problemi sentimentali e, per questo, si affidano a un sito che consente lo scambio delle abitazioni per tutta la durata delle vacanze. Vivono l’una nella casa dell’altra per un breve periodo ed entrambe saranno travolte dagli eventi e dalle emozioni.

The Reader (2008)

La pellicola che è valsa l’Oscar come migliore attrice protagonista a Kate Winslet. L’attrice è Hanna Schmitz, trentaseienne che intrattiene una storia con un giovanissimo studente di liceo, Michael. Dopo ogni rapporto la donna convince il ragazzo a leggere per lei ad alta voce. Anni dopo, quando Michael è uno studente di giurisprudenza, scopre che la donna che ha amato quando era un adolescente è stata una delle sorveglianti delle prigioniere delle SS nei campi di concentramento.

Kate Winslet

Revolutionary Road (2008)

Nel film diretto da Sam Mendes (allora marito di Winslet) e tratto dall’omonimo romanzo di Richard Yates, tornano i protagonisti che hanno conquistato il pubblico con ‘Titanic’. Kate Winslet e Leonardo Di Caprio sono, infatti, April e Frank Wheeler, una coppia apparentemente perfetta che vive, al contrario, una profonda crisi. Lui è insoddisfatto del suo lavoro, lei non sopporta l’idea di aver abbandonato il sogno di vivere a Parigi per trasferirsi in un sobborgo statunitense. Tradimenti, urla e incomprensioni attraversano l’intera pellicola per cui Winslet ha vinto un Golden Globe come migliore attrice.

Contagion (2011)

Il lungometraggio del 2011 che racconta una pandemia ha avuto un picco di popolarità nel 2020 perché il virus che viene raccontato nel film presenta molte somiglianze con il Covid. Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) viene colpita da una malattia inizialmente scambiata per influenza, quando la donna muore si scopre che è la paziente zero di una malattia che colpisce le vie respiratorie e quelle neurologiche. Winslet è Erin Mears, una delle dottoresse incaricate di curare le centinaia di pazienti colpiti dal virus.

Il domani tra di noi (2017)

Ben (Idris Elba) e Alex (Kate Winslet) sono rispettivamente un medico e una fotografa. Si incontrano all’aeroporto ed entrambi devono partire per Denver ed essere in città per il giorno successivo: lui deve eseguire un intervento, lei deve sposarsi. Quando, a causa di una tempesta, il loro volo viene cancellato i due decidono di affittare insieme un aereo privato. Il pilota, però, viene colpito da un ictus e il volo precipita: i due passeggeri sopravvivono e saranno costretti ad affrontare lunghe giornate per pensare di ritornare sani e salvi a casa.

Blackbird – L’ultimo abbraccio (2019)

Susan Sarandon è Lily, una donna malata di SLA che, essendo conscia della sua aspettativa di vita molto bassa, decide di ricorrere all’eutanasia. Prima di dare il via al trattamento, però, la donna ha intenzione di trascorrere un’ultima e serena giornata insieme a tutta la sua famiglia. Le sue figlie, Jennifer e Mia, hanno reazioni diverse di fronte alla scelta della madre. Kate Winslet è Jennifer, la figlia maggiore che – pur soffrendo – decide di appoggiare la scelta di Lily e sostenerla.

Kate Winslet

Lee Miller (2023)

Nel biopic diretto da Ellen Kuras, Winslet è Lee Miller, ex modella e fotografa di moda che nel durante il secondo conflitto mondiale divenne una reporter di guerra di fama internazionale per Vogue. Il film si apre con Miller anziana che, nel corso di un’intervista, racconta la sua vita a un giornalista attraverso diversi flashback che la riguardano.