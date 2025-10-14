Julia Roberts versione Guadagnino: "Innamorata di lui"

Julia Roberts, con le mani che afferrano gli stipiti della porta, finge di non voler entrare nella stanza dell’Hotel Cipriani di Venezia in cui l’attende un ristrettissimo gruppo di giornalisti, mentre Luca Guadagnino la spinge, divertito e complice, dalla schiena. Morbido completo bianco con una fascia laterale di righe crema, marrone e bordeaux, l’attrice è protagonista – insieme a Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny – di After the Hunt – Dopo la caccia, da giovedì in sala dopo il passaggio fuori concorso a Venezia 82.

Roberts è Alma Imhoff, stimata professoressa di filosofia di Yale, in corsa per un’ambita cattedra. Ma quando Maggie (Edebiri), la sua studentessa più brillante, le chiede aiuto accusando di molestie il suo collega e amico Hank Gibson (Garfield), il passato a lungo sepolto della donna rischia di tornare a galla e spazzare via quello che ha costruito nel corso di anni.

"Tutto ciò che è naturale per Alma, per me come essere umano è innaturale. Ho una personalità molto simile a quella di una chioccia. Voglio raccogliere, nutrire e prendermi cura. E lei è esattamente l’opposto di ogni istinto che abbia mai avuto nella mia vita", spiega l’attrice. "Ci sono stati momenti in cui ho trovato estenuante mettermi nei suoi panni. Credo sia fragile – continua Roberts – motivo per il quale vuole costantemente avere potere e conoscenza e per cui è così intelligente e capace. Anche se forse, nel profondo, non è nessuna di queste cose".

Capelli biondi, elegantissima nei suoi look monocromo, Alma è a un passo da ottenere tutto quello che ha sempre desiderato professionalmente. Eppure qualcosa si spezza. La sceneggiatura di Nora Garrett fa sì che accada affrontando i temi di #MeToo, privilegio bianco, manipolazione, dinamiche di potere e moralità.

"Ma il film non è una dichiarazione. È solo il ritratto di un gruppo di persone in questo momento storico", sottolinea Roberts. "Ciò che mi piace del film è che ti spinge a continuare ad andare avanti e vedere cosa c’è davvero dietro i personaggi. E tutto diventa sempre più complicato. Vorrei che il pubblico uscisse dalla sala con un insieme di emozioni e capisse in cosa crede fermamente".

Prima delle riprese Julia Roberts ha invitato Luca Guadagnino e i suoi colleghi di set nella sua casa a San Francisco per fare le prove e conoscersi meglio, ospitandoli e cucinando per loro.

"Mettermi a parlare di recitazione rischierebbe di farvi addormentare", scherza l’attrice. "Dirò solo che si è creata un’alchimia inspiegabile. Non ho mai vissuto niente del genere nei miei 117 anni nel mondo dello spettacolo (ride, ndr)". Tra Roberts e Luca Guadagnino è stata la prima collaborazione. "Sono innamorata di lui", dice l’attrice. "Non penso di aver mai incontrato una persona la cui mente contenga così tante informazioni su così tante cose. Potrei ascoltarlo parlare tutto il giorno. La sua gioia mentre è sul set è per me il pezzo cruciale. Facciamo un mestiere da sogno, ma sono giornate lunghe e impegnative. Passarle con qualcuno che si entusiasma come un bambino, ti ricarica".