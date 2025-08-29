Julia Roberts e le polemiche su After the Hunt: “Molestie e potere. Il film farà discutere? È quello che vogliamo"

“Prima di passare alla prossima domanda, vorrei invitare tutti i miei compagni di cast ad aprire le loro lattine, così il rumore non interromperà nessuna delle cose incredibili che diremo”. È una Julia Roberts dall'umorismo pungente quella che si presenta alla conferenza stampa di 'After the Hunt: Dopo la caccia', film diretto da Luca Guadagnino presentato in anteprima mondiale fuori concorso a Venezia 82 e nelle nostre sale dal 16 ottobre.

Julia Roberts con il regista Luca Guadagnino

I compagni di cast a cui si riferisce, invece, sono la star di 'The Bear' Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny. L'attrice nel film scritto da Nora Garrett interpreta una talentuosa e ambiziosa professoressa di filosofia, Alma Imhoff, in corsa per un'ambita cattedra a Yale. Ma quando la sua studentessa prediletta, Maggie (Edebiri), le chiede aiuto dopo aver accusato di molestie il suo collega e amico, Hank Gibson (Garfield), una storia privata del suo passato rischia di tornare a galla.

“La complessità è la parte più gustosa di questo film”, spiega Roberts, per la prima volta al Lido nel corso della sua trentennale carriera. “C'è una grande complessità in tutti i personaggi che la sceneggiatura di Nora ha riunito. Una volta che uno dei tasselli del domino cade, all'improvviso nascono conflitti e sfide ovunque”. Una pellicola ricca di tematiche attualissime e spinose, dal privilegio di genere al consenso, che potrebbe generare un dibattito acceso tra il pubblico.

“Volevamo che le persone uscendo dal cinema ne parlassero avendo sentimenti, emozioni e punti di vista diversi così da fargli rendere conto in cosa credono fermamente. Mescoliamo tutto per il pubblico”, ammette l'attrice. “Non stiamo facendo dichiarazioni. Stiamo ritraendo queste persone in un preciso momento nel tempo. Non so se ci saranno polemiche. Ma so che stiamo sfidando le persone a conversare, ad essere eccitate o infuriate. Perché stiamo perdendo l'arte della conversazione e se questo film farà parlare le persone tra di loro, sarà un successo”.

Solo lo scorso anno Guadagnino aveva portato in concorso a Venezia 81 “Queer”, adattamento del romanzo omonimo di William S. Burroughs con protagonista Daniel Craig. Prolifico e velocissimo a girare, il regista torna con una storia molto specifica che si concentra su un microcosmo elitario molto preciso che vive e si muove tra le aule e i corridoi di Yale.

“Sono rimasto molto impressionato dallo script. In un certo senso mi parlava. Avevo già iniziato una conversazione con me stesso sull'idea del potere, su cosa vogliamo quando lo cerchiamo, perché lottiamo per averlo nelle nostre mani e toglierlo dalle mani di altre persone. E poi è arrivato questo gruppo di personaggi ed è stato fantastico”, confessa Guadagnino. “Penso sia bello avere l'opportunità di esplorare quel tipo di ricerca cieca tra le persone che ti spinge a fare qualsiasi cosa per avere potere. Questo film riguarda quelli che vogliono, piuttosto di quelli che rifiutano”.