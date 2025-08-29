Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Cinema e Serie Tv
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pilato TarantinoSorteggi Europa LeagueUcrainaAlessia MoraniPensioni settembre 2025
Acquista il giornale
Cinema e Serie TvJulia Roberts e le polemiche su After the Hunt: “Molestie e potere. Il film farà discutere? È quello che vogliamo"
29 ago 2025
MANUELA SANTACATTERINA
Cinema e Serie Tv
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Magazine
  3. Cinema e Serie Tv
  4. Julia Roberts e le polemiche su After the Hunt: “Molestie e potere. Il film farà discutere? È quello che vogliamo"

Julia Roberts e le polemiche su After the Hunt: “Molestie e potere. Il film farà discutere? È quello che vogliamo"

L'attrice a Venezia 82 con il regista Luca Guadagnino: “Esploro quel tipo di ricerca cieca tra le persone che spinge a fare qualsiasi cosa per ottenerlo. Stiamo perdendo l'arte della conversazione e se questo film farà parlare le persone tra di loro, sarà un successo”

Julia Roberts, 57 anni

Julia Roberts, 57 anni

Per approfondire:

“Prima di passare alla prossima domanda, vorrei invitare tutti i miei compagni di cast ad aprire le loro lattine, così il rumore non interromperà nessuna delle cose incredibili che diremo”. È una Julia Roberts dall'umorismo pungente quella che si presenta alla conferenza stampa di 'After the Hunt: Dopo la caccia', film diretto da Luca Guadagnino presentato in anteprima mondiale fuori concorso a Venezia 82 e nelle nostre sale dal 16 ottobre.

Julia Roberts con il regista Luca Guadagnino
Julia Roberts con il regista Luca Guadagnino

I compagni di cast a cui si riferisce, invece, sono la star di 'The Bear' Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny. L'attrice nel film scritto da Nora Garrett interpreta una talentuosa e ambiziosa professoressa di filosofia, Alma Imhoff, in corsa per un'ambita cattedra a Yale. Ma quando la sua studentessa prediletta, Maggie (Edebiri), le chiede aiuto dopo aver accusato di molestie il suo collega e amico, Hank Gibson (Garfield), una storia privata del suo passato rischia di tornare a galla.

“La complessità è la parte più gustosa di questo film”, spiega Roberts, per la prima volta al Lido nel corso della sua trentennale carriera. “C'è una grande complessità in tutti i personaggi che la sceneggiatura di Nora ha riunito. Una volta che uno dei tasselli del domino cade, all'improvviso nascono conflitti e sfide ovunque”. Una pellicola ricca di tematiche attualissime e spinose, dal privilegio di genere al consenso, che potrebbe generare un dibattito acceso tra il pubblico.

“Volevamo che le persone uscendo dal cinema ne parlassero avendo sentimenti, emozioni e punti di vista diversi così da fargli rendere conto in cosa credono fermamente. Mescoliamo tutto per il pubblico”, ammette l'attrice. “Non stiamo facendo dichiarazioni. Stiamo ritraendo queste persone in un preciso momento nel tempo. Non so se ci saranno polemiche. Ma so che stiamo sfidando le persone a conversare, ad essere eccitate o infuriate. Perché stiamo perdendo l'arte della conversazione e se questo film farà parlare le persone tra di loro, sarà un successo”.

Solo lo scorso anno Guadagnino aveva portato in concorso a Venezia 81 “Queer”, adattamento del romanzo omonimo di William S. Burroughs con protagonista Daniel Craig. Prolifico e velocissimo a girare, il regista torna con una storia molto specifica che si concentra su un microcosmo elitario molto preciso che vive e si muove tra le aule e i corridoi di Yale.

“Sono rimasto molto impressionato dallo script. In un certo senso mi parlava. Avevo già iniziato una conversazione con me stesso sull'idea del potere, su cosa vogliamo quando lo cerchiamo, perché lottiamo per averlo nelle nostre mani e toglierlo dalle mani di altre persone. E poi è arrivato questo gruppo di personaggi ed è stato fantastico”, confessa Guadagnino. “Penso sia bello avere l'opportunità di esplorare quel tipo di ricerca cieca tra le persone che ti spinge a fare qualsiasi cosa per avere potere. Questo film riguarda quelli che vogliono, piuttosto di quelli che rifiutano”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata