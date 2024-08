‘Joker: Folie à Deux’, Lady Gaga si prepara a debuttare come Harley Quinn

Uno dei primi appuntamenti più attesi della Mostra del Cinema di Venezia (in programma dal 28 agosto al 7 settembre) è la proiezione di ‘Joker: Folie à Deux’, con Joaquin Phoenix e Lady Gaga, film diretto da Todd Phillips, in Concorso al festival della Laguna. A quanto pare, in base ad alcune dichiarazioni dei protagonisti e ad anticipazioni trapelate dal set, il sequel punta a superare il successo – peraltro già straordinario – della prima pellicola uscita nel 2019. Nelle sale italiane ‘Joker: Folie à Deux’ debutterà il 2 ottobre.

Trama

Phoenix torna a indossare i panni di Arthur Fleck – ossia Joker – clown criminale dalla mente disturbata, mentre Lady Gaga debutta nel ruolo di Lee-Harley Quinn. In una delle prime foto scattate durante le riprese e rese pubbliche, si vede Arthur in un'aula di tribunale, forse chiamato a rispondere dell'omicidio di Murray Franklin, oltre che delle sue responsabilità nei disordini che hanno gettato la cittadina di Gotham nel caos e portato alla morte di Thomas e Martha Wayne I genitori di Bruce (che poi diventerà Batman). Un’altra scena mostra quello che sembra un tentativo di fuga di Fleck dal manicomio di Arkham, sollevando interrogativi su come reagirà il personaggio interpretato da Brendan Gleeson, incaricato di mantenere l'ordine all'interno della struttura. Proprio ad Arkham Arthur e Lee (a sua volta una paziente abituale dell’ospedale) si conoscono e si innamorano.

Lady Gaga

In una recente intervista rilasciata a ‘Empire Magazine’ Lady Gaga ha spiegato come si è preparata alla parte di Harley Quinn. In alcune scene, la cantante ha dovuto mettere da parte anni di formazione vocale e ha stonato volutamente. “Nel ruolo di Lee ci sono molte note stonate, ma questa è lei” ha spiegato l’artista. “Normalmente, controllo molto il mio respiro per essere intonata e mantenere il ritmo, ma Lee non avrebbe mai saputo come fare nulla di tutto ciò. Ho dovuto abbandonare la tecnica e l'arte che mi caratterizzano per diventare il personaggio. È stato un lavoro vocale intenso per riuscire a mettere da parte ciò che sono solitamente sul palco”. Ha aggiunto Gaga: “È stato un processo completamente diverso da qualsiasi cosa avessi fatto prima; i numeri musicali sono una naturale estensione del dialogo, non un semplice stacco per una canzone”. Dal canto suo, Phoenix ha raccontato che i consigli della collega lo hanno aiutato molto durante le riprese: “Mi diceva di seguire quello che sentivo, e per qualcuno che non è abituato a interpretare in quel modo, può essere scomodo, ma anche molto stimolante”.

Dai fumetti al film

Il film di Phillips segue solo in parte le storie dei fumetti, per introdurre alcune rivisitazioni e passaggi inediti. Nei comics originali, infatti, Joker viene rinchiuso all'Arkham Asylum dopo il suo arresto, dove è affidato alle cure della dottoressa Harleen Quinzel. Con il tempo, Joker manipola Quinzel contro la sua volontà, fino a spingerla in una vasca di sostanze chimiche che le sbianca la pelle e la fa impazzire. Sembra invece appurato che Lady Gaga abbia interpretato la parte di un'altra paziente dell'Arkham State Hospital. Secondo ‘Variety’, ‘Joker: Folie à Deux’ include almeno 15 remix di canzoni famose e potrebbe presentare anche brani originali creati appositamente per il film. Nel cast, oltre a Phoenix e Gaga, c’è anche Zazie Beetz alias Sophie Dumond, una madre single che vive nello stesso edificio di Joker, già conosciuta nel primo film. Danno il volto a nuovi personaggi gli attori Steve Coogan, Brendan Gleeson e Catherine Keener.