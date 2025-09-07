Jim e il tuffo nell’eleganza di un trittico beckettiano

Scegliendo di assegnare il Leone d’oro a Jim Jarmusch la giuria esce brillantemente da una possibile impasse. Premia un cinema di sicura qualità, elegante e raffinato, compassato e ironico; agli occhi dei più giovani probabilmente vecchiotto ma non per questo polveroso. Il suo trittico beckettiano Father Mother Sister Brother diverte e i suoi dialoghi, solo apparentemente bislacchi, riescono a fotografare l’assurdità a cui sono spesso ridotti oggi i rapporti di parentela. Al tempo stesso offrendo a The Voice of Hind Rajab il Gran Premio della Giuria si è premiato in una sola volta la forza tragica del racconto, emblema della quotidiana tragedia palestinese e i pregi di una regista, per altro già affermata, che quel racconto mette in scena con l’urgenza necessaria ma senza retorica. Il cinema italiano, che era sovrarappresentato, ottiene opportunamente premi che ne confermano la parziale vitalità. Sia Rosi che Servillo sono nel documentario e nell’interpretazione due garanzie di qualità indiscutibile.

Per la scelta di Jarmusch gli autori degli altri film non avranno troppo da lamentarsi. Il Concorso è stato segnato da un’aurea mediocritas e i giurati, che il presidente della giuria, il cineasta statunitense Alexander Payne, s’immagina abbia guidato con fermezza, ne hanno preso atto. Bennie Safdie ha una bella mano (in vero due visto che fino ad oggi ha lavorato in coppia con il fratello Josh) e averne premiato la regia non disdice anche se Ozon che ha quasi il doppio dei suoi anni ha dato prova di maggiore intensità Visto che era tratto da un romanzo poteva essere evitato di esaltare con il premio la sceneggiatura del film di Valérie Donzelli: i dialoghi sono quasi identici alle pagine di Franck Courtès. Ma sono i rischi dei bilanciamenti necessari per essere ecumenici. Non ci si deve stupire per il premio a Gianfranco Rosi anche se, occorre dirlo ha da sempre la buona sorte dalla sua parte: è comprensibile che Sotto le nuvole possa entusiasmare una giuria internazionale. Assolutamente giudiziose e condivisibili le Coppe Volpi. Toni Servillo è un interprete straordinario per sensibilità e creatività. In La grazia dà solidità e pregnanza a un personaggio multiforme nella sua apparente staticità. Così come Xin Zhilei irradia luce abbagliante sul melodramma cinese The Sun Rises on all Us.

Il film ungherese, Silent Friend, l’opera che forse ha più diviso fra estimatori e scettici, è stato imprevedibilmente segnalato attraverso il Premio Mastroianni, attribuito alla giovane attrice svizzera emergente, Luna Wedler.