Isabella Rossellini a 73 anni sul calendario Pirelli: “L’età mi rende più libera e ora so cos’è la bellezza”

Roma, 10 agosto 2025 - “Una volta il fotografo Richard Avedon mi ha detto: “Non c’è bellezza senza emozione“. Ed è vero”. A 73 anni Isabella Rossellini si prepara a sbocciare - letteralmente – per il Calendario Pirelli 2026. Veterana di set d’autore e servizi chic, sarà una delle protagoniste di The Cal firmato dal visionario fotografo norvegese Sølve Sundsbø che sarà svelato a novembre a Praga. Il tema? Il rapporto tra umanità e natura: belle e celebri signore di età diverse sono connesse a elementi ambientali. Fiore all’occhiello di un cast multigenerazionale, poserà tra petali e corolle: una fioritura che con ironica grazia dimostra come la vera bellezza non appassisca, anzi rifiorisca nel tempo con nuovi profumi. L’abbiamo incontrata, sorridente e un po’ sorniona, a Roma, sua città natale, con molta voglia di raccontare e raccontarsi.

Sua madre, Ingrid Bergman, oltre a essere una diva era anche una brava fotografa. Ha cominciato da piccolissima a fare la modella?

“In realtà era mio nonno il fotografo professionista della famiglia: ritraeva tutte le autorità svedesi e sua figlia, naturalmente. Mia mamma lo ha seguito. Ci faceva posare, ma solo per conservare i ricordi piuttosto che per trasformarci in proto-influencer”.

Come testimonial di una casa cosmetica si è presa una bella rivincita…

“A 43 anni Lancôme mi ha congedata perché “troppo vecchia“, per richiamarmi a 65. Un aneddoto buffo: quando ho presentato un prodotto a New York in un grande magazzino, nello stand accanto al mio c’era Elle Macpherson, dal fisico così perfetto da esser soprannominata “The Body”, “Il corpo”. Risultato? Da me era pieno di donne e abbiamo venduto tantissimo. Da lei c’erano solo uomini e hanno venduto poco. Questo mi ha fatto pensare sulla percezione di ciò che chiamiamo ‘bellezza’”.

Con quale spirito si è avvicinata a The Cal, che celebra da sempre una femminilità sensuale, carnale, erotica?

“Nella storia del calendario si vede l’evoluzione dell’essere donne: all’inizio c’erano solo fanciulle sexy e procaci, ora si esalta il fascino includendo persone inaspettate rispetto al passato. Non voglio sembrare presuntuosa, ma nelle foto di prova con una modella molto giovane, Sundsbø mi ha illustrato non solo la scena, ma anche le pose. Dopo aver osservato le mie, le dico che hanno più intensità: forse perché sono più grande o perché ho più esperienza. Le sembra brutto farsi i complimenti da sola?”.

Lei è molto attiva sui social: dai suoi post sembra aver trovato un equilibrio perfetto tra lavoro, famiglia, esperienze diverse. C’entra con l’età?

“Anche a me ha sorpreso l’esplosione della mia carriera negli ultimi due anni. I film Green Porno che ho diretto hanno avuto un grande successo, sono stata nominata all’Oscar per Conclave, continuo ad avere decine di impegni... Ma questo è un segno di come la società oggi abbia voglia di ascoltare le donne – le persone – che hanno qualcosa da dire e finora era stato loro interdetto. E mi rende molto felice. Non sono io a fare un nuovo discorso: è il mondo, per fortuna. Ed è bello che con l’età aumenti anche la libertà. Di scegliere. E di essere se stesse”.

Alla candidatura, si è presentata in un abito di velluto blu: un omaggio a David Lynch regista di Velluto blu, cui è stata legata sentimentalmente?

“Certamente. Ho chiesto a Dolce & Gabbana, che come me amano le creazioni con dietro una storia, di disegnarlo per me: era il mio modo per celebrarlo, per di più in una situazione che è stata fortemente emozionante per me. Mia madre ha vinto tre Oscar e ha avuto sette nomination, per non parlare di mio padre. Quell’abito era un omaggio a lui che era appena mancato e insieme una “mia” rappresentazione”.

Ha parlato di Green Porno, film sulla sessualità tra animali che ha diretto e recitato. Non è strano che per The Cal sia avvicinata ai fiori e non alla fauna?

“Prima di tutto sono un’attrice e devo interpretare una parte: in questo sono stata scelta da Pirelli e la decisione di Sundsbø è stata quella di immergermi tra i fiori. Però ammetto che le grandi soddisfazioni sono arrivate quando, a sessant’anni, mi sono messa a studiare etologia all’Università. Per i miei compagni potevo essere una nonna un po’ bislacca, però qualcuno mi fermava dicendo: ‘Ma non sei tu a dirigere Green Porno?’ È una gioia sapere quanti teenager li vedano in streaming, tanto che ho deciso di portarli anche a teatro”.

E al cinema, quando la rivedremo?

“È uscito ora in America The Bitter End, di Mike Newell, un film sulla vita di Wallis Simpson. Interpreto Suzanne Blum, sua avvocata e confidente”.