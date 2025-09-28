Intrighi di casa Gucci. E Argentero avvocato

La risposta italiana a House of Gucci è la clamorosa novità annunciata da Sky nella serata di presentazione delle nuove stagioni. Le riprese di Gucci – Fine dei giochi inizieranno l’anno prossimo per la regia di Gabriele Muccino. La serie si basa sul libro di Allegra Gucci che è – attenzione – la figlia di Patrizia Reggiani, cioè di colei che è stata condannata per l’omicidio (madre e figlia non hanno più rapporti). "Mio marito mi ha spronato a scrivere il libro dopo l’uscita di House of Gucci – ha detto Allegra – Gli americani hanno perso l’occasione di raccontare una storia vera. La verità è meglio della finzione". Si annunciano polemiche.

La seconda grande novità è il disvelamento (parziale) delle coppie concorrenti al prossimo Pechino Express (2026): Biagio Izzo e Francesco Paolantoni (attori comici); Chanel Totti (figlia di) e Filippo Laurino (videomaker); Jo Squillo e Michelle Masullo (figlia elettiva della Squillo); Candelaria e Camila Solorzano (sorelle, modelle argentine), Dani Faiv e Tony2Milli (rapper). Il prossimo Pechino viaggerà tra Indonesia, Cina e Giappone. Nuovi inviati: Guido Meda (commentatore di motociclismo), Giulia Salemi (modella e conduttrice), e il magnifico Lillo. Nel posto d’onore della locomotrice ci sarà, naturalmente, Costantino Della Gherardesca.

Per gli appassionati di cinema segnaliamo (sempre nel 2026) su Sky Documentaries un omaggio a Vittorio De Sica, prodotto dal nipote Andrea. Novità, novità: Luca Argentero smette il camice da dottore e indossa la toga: Avvocato Ligas s’intitola la serie (2026) che ha come protagonista un penalista definito "controverso, imprevedibile e affascinante". Dato il successo della prima serie, non si poteva rinunciare a prolungare la serie dedicata agli 883 (sempre con la firma del regista Sydney Sibilia). Stavolta s’intitola Nord Sud Ovest Est (2026) come l’omonimo disco, dedicata agli anni d’oro del duo di Pavia – otto puntate.

I successi non finiscono mai: e così dopo (o meglio prima) di Gomorra arriva il prequel, 50 anni di anticipo: Gomorra – Le origini con la minuziosa ricostruzione della Napoli e della sua atmosfera criminale negli anni ‘70 (inizio 2026). Tra le sorprese d’importazione c’è The Pitt, la serie ambientata nell’ospedale di Pittsburgh che negli Usa ha avuto un grande successo.

Per il resto, tutte conferme: Money Road avrà, nel 2026, la sua seconda edizione (ci permettiamo di raccomandarlo). Cucine da incubo (2026) sarà animato come sempre da Antonino Cannavacciuolo ("Il vero incubo è quando ci sono bambini che non mangiano" ha detto lo chef riferendosi ovviamente a Gaza); 4 hotel da Bruno Barbieri ("ho dormito in 500 letti, e dormire ogni giorno in un letto diverso è duro"; Masterchef (da dicembre) ai cui provini si è presentato un aspirante cuoco di 92 anni, giudici i soliti Cannavacciuolo, Barbieri, Giorgio Locatelli. Tornano anche Call My Agent (da novembre), I delitti del BarLume (new entry Paola Iezzi, non chiedetemi perché), Piedone (2026), Petra (8 e 15 ottobre) con Paola Cortellesi, Foodish con l’amerikano Joe Bastianich (già iniziato, tutti i giorni alle 20,30 su Tv8), la Gialappa’s. E poi il cinema. Un po’ di titoli: Mission Impossible – The final Reckoning, Dragon Trainer, Minecraft, Jurassic World: La rinascita, Le assaggiatrici, Giurato numero 2. C’è da perdersi.