Indiana Jones addio, Harrison Ford: “Il Quadrante del destino è la mia ultima volta nei suoi panni”

Hollywood, 25 aprile 2023 – A 80 anni compiuti nel luglio scorso Harrison Ford dice definitivamente addio a Indiana Jones. Ford ha confermato alla rivista Total Film che l'imminente ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’, che verrà presentato al Festival di Cannes, segnerà la sua ultima uscita nei panni dell'archeologo e che non ha dunque alcuna intenzione di apparire – anche solo per un "cameo" – nella serie tv ‘Indiana Jones’ che è attualmente in sviluppo iniziale su Disney+. "Questo è l'ultimo film della serie, e questa è l'ultima volta che interpreterò il personaggio", ha detto Ford a proposito della sua carriera decennale nei panni di Indy. "Prevedo che sarà l'ultima volta che apparirà in un film" e, sulla serie tv, ha aggiunto di essere a conoscenza del progetto ma ha sottolineato che "non sarà coinvolto in questo, se dovesse realizzarsi".

Harrison Ford nei panni di Indiana Jones nell'ultimo capitolo della saga (Ansa)

Il nuovo ‘Indiana Jones e il quadrante del destino’ sarà presentato, in prima mondiale, al Festival di Cannes il 18 maggio. ll film arriverà in sala in Italia con Disney dal 28 giugno (stessa data per la Francia, il 30 in Usa). Diretto da James Mangold, arriva 15 anni dopo ‘Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo’ diretto da Steven Spielberg come tutti i precedenti film della saga, nati dalla fantasia di George Lucas, da ‘I predatori dell'arca perduta’ (1981) a ‘Il tempio maledetto’ (1984), a ‘L'ultima crociata’ (1989), in cui Indy-Ford era affiancato dall'indimenticabile papà interpretato da Sean Connery.

Il nuovo Indiana Jones ha già fatto molto parlare di sé, soprattutto per l'uso dell'Intelligenza artificiale grazie alla quale un Harrison Ford completamente ringiovanito comparirà nei 25 minuti iniziali (su una durata complessiva di oltre due ore della pellicola), in un lungo flashback: non si tratta di effetti speciali già sperimentati, ma di un procedimento originale spiegato così dal regista: "Tutto è stato possibile perché l'Ai ha lavorato su centinaia di ore di riprese di Harrison-Indiana fatte quando lui aveva 30, 40 anni, in primo piano, in campo medio, col grandangolo, con ogni tipo di illuminazione, di notte e di giorno, tutte riprese inedite che erano negli archivi della Lucasfilm".

Nel nuovo kolossal Indy dovrà seguire una serie di indizi a sventare un complotto di ex scienziati nazisti infiltrati nella Nasa. In questa missione, stavolta sarà affiancato dalla figlioccia Helena Shaw, interpretata dalla straordinaria attrice/sceneggiatrice di ‘Fleabag’ Phoebe Waller-Bridge.

Per quanto riguarda la nuova serie tv in lavorazione per Disney, va ricordato che già negli anni Novanta (dal 1992 al 1996), Abc aveva realizzato ‘Le avventure del giovane Indiana Jones’, 28 episodi con protagonisti Sean Patrick Flanery (Indiana 16-21 anni) e Corey Carrier (Indiana 8-10 anni). Dalla serie vennero tratti anche quattro film tv, mai trasmessi in Italia.