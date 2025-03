Imma Tataranni 4: cosa accadrà nell’ultima puntata della serie tv con Vanessa Scalera. Le anticipazioni

La quarta stagione della fiction Rai dedicata a Imma Tataranni, sostituto procuratore di Matera, è giunta alla fine. In questa stagione il personaggio che sullo schermo ha il volto di Vanessa Scalera ha mostrato lati nuovi di sé, anche più fragili e, per certi versi, è stato più semplice per gli spettatori riuscire a empatizzare con lei. Gli episodi della stagione numero 4 sono stati ripetutamente caratterizzati da colpi di scena e svolte di trama e tutti i personaggi – Imma ma anche coloro che ruotano attorno alla protagonista –arrivano all’ultima puntata con tanti nodi ancora da sciogliere sulle loro vite e sul loro futuro.

‘Imma Tataranni 4’: l’ultimo episodio domenica 16 marzo

Il finale della quarta stagione vedrà Imma (Vanessa Scalera) fare sempre di più i conti con ciò che è accaduto alla sua vita: l’addio a Matera di Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice) l’ha segnata moltissimo ma ancora di più ciò che la tormenta è il senso di colpa. Suo marito Pietro (Massimiliano Gallo), inoltre, sembra intenzionato a ricostruire una vita di cui lei non fa più parte anche grazie al supporto dell’amico Vasco (Tommaso Ragno). La donna si trova anche alle prese con sua figlia Valentina (Alice Azzariti) e i rapporti tra le due sono sempre più tesi.

Nonostante tutto, però, la famiglia per intero – circondata dagli amici più cari – si ritrova attorno alla tavola imbandita per trascorrere insieme il Ferragosto e tra Imma e Pietro sembra non essere proprio tutto finito.

A lavoro le cose non vanno di certo meglio: il sostituto procuratore Tataranni deve, infatti, occuparsi del caso di una detenuta che si è uccisa in carcere.

Un altro grande punto interrogativo è rappresentato da Diana (Barbara Ronchi). La donna non vorrebbe abbandonare la sua amica in uno dei momenti più complicati della vita, ma inseguire un sogno potrebbe portarla lontano. Cosa deciderà di fare?

Dove vedere ‘Imma Tataranni 4’

L’ultima puntata di ‘Imma Tataranni 4’ va in onda domenica 16 marzo su Rai1 alle 21:30. Tutte le puntate già trasmesse sono disponibili on-demand su RaiPlay.