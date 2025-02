Imma Tataranni torna in tv: le anticipazioni

Lo ha confermato la protagonista Vanessa Scalera direttamente dal palco dell’Ariston a Sanremo 2025: ‘Imma Tataranni – sostituto procuratore’ tornerà su Rai1 a partire da domenica 23 febbraio con la quarta stagione. La terza stagione si è conclusa nel 2023 e c’è, quindi, molta attesa da parte dei fan per le nuove puntate. Ma dove eravamo rimasti? Cosa accadrà? E da dove arriva il personaggio di Imma Tataranni?

Chi è Imma Tataranni

Imma Tataranni è nata dalla penna di Mariolina Venezia (premio Campiello nel 2007 grazie al romanzo ‘Mille anni che sto qui’), scrittrice e sceneggiatrice di origini lucane. Conosciuta dal grande pubblico per aver preso, tra le altre cose, parte alla stesura delle sceneggiature di serie famosissime – tra cui ‘Don Matteo’ – Venezia ha dedicato al sostituto procuratore quattro romanzi tra il 2009 e il 2019. Nel 2021 è, invece, stato pubblicato ‘Ecchecavolo – Il mondo secondo Imma Tataranni’, una raccolta di ‘leggi’ sulla vita e sulla quotidianità dettate proprio dalla PM, in 168 pagine.

La protagonista dei libri e della fiction è una donna arguta, ironica, pungente e brillante che spesso risolve i casi che le vengono assegnati con metodi poco ortodossi e non convenzionali ma con grande passione. Crede tenacemente nei valori della giustizia ed è assolutamente incorruttibile e ha un legame viscerale con la sua terra, la Basilicata, dove vive e lavora. Anche per questo la attraversa tutta, puntata dopo puntata, grazie alle sue indagini. Accanto a lei c’è sempre l’appuntato, poi maresciallo, Ippazio Calogiuri, amico e compagno di lavoro, ma la protagonista è accompagnata anche da suo marito Pietro e sua figlia Valentina e da tanti personaggi che la circondano e non sempre le rendono la vita più semplice, anzi.

Dove eravamo rimasti

La prima stagione della fiction Rai1 era ispirata ai primi tre romanzi che hanno come protagonista Imma Tataranni mentre le serie successive non hanno preso ispirazione dagli scritti di Mariolina Venezia (che ha curato, però, la sceneggiatura). Alla base ci sono storie inedite che riguardano la vita privata e professionale della PM.

Nello specifico, il finale della terza stagione ha visto Imma (Vanessa Scalera) scoprire il tradimento di Pietro (Massimiliano Gallo) con Sara (Sara Drago) che è poi stata uccisa. Anche Imma, dopo aver scagionato Pietro per l’omicidio di Sara e aver arrestato il vero colpevole, ha però ha baciato Calogiuri (Alessio Lapice) e ha, per questo, lasciato casa sua chiedendo ospitalità all’amica Diana (Barbara Ronchi).

Cosa aspettarci

I protagonisti della fiction Rai hanno ammesso che questa quarta stagione racconterà dell’allontanamento tra Imma e Pietro, non solo a causa di Ippazio Calogiuri ma anche per via di un nuovo personaggio che darà filo da torcere alla protagonista e le farà perdere la testa.

Anche il personaggio di Valentina, la figlia della PM che nello show ha il volto di Alice Azzariti, acquisterà spazio e importanza in questa stagione. La ragazza, abbandonati gli studi, tornerà a Matera e si ritroverà a dover gestire un burrascoso rapporto con entrambi i genitori e ad accettare la loro crisi.

Dove e quando vedere la fiction

‘Imma Tataranni – sostituto procuratore’ andrà in onda da domenica 23 febbraio su Rai1 per quattro domeniche consecutive, a partire dalle 21:00. Gli episodi saranno disponibili on-demand su RaiPlay.