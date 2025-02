‘Imma Tataranni 4’: cosa succede nella prima puntata

Dal 23 febbraio torna su Raiuno la quarta stagione di ‘Imma Tataranni’, la fiction che racconta le vicende del frizzante sostituto procuratore di Matera interpretato da Vanessa Scalera. La protagonista delle storie, nata dalla penna di Mariolina Venezia, si troverà in questi episodi non solo a seguire i casi che, come sempre, tenterà di risolvere con i suoi metodi poco ortodossi, ma anche ad affrontare questioni personali legate soprattutto alla sua vita sentimentale e familiare.

‘Imma Tataranni 4’: il primo episodio domenica 23 febbraio

Alla fine della terza stagione Imma (Vanessa Scalera) aveva deciso di rifugiarsi a casa dell’amica Diana (Barbara Ronchi) per tentare di superare la crisi con Pietro (Massimiliano Gallo). La donna ha, infatti, scoperto il tradimento del marito e ha ceduto, a sua volta, all’attrazione con il collega Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice). Questo le ha creato la necessità di stare sola e i suoi familiari, quindi, la cercano senza sapere dove si trovi.

Nel frattempo, sua figlia Valentina (Alice Azzariti) è tornata a Matera e riprende a studiare, evitando i problemi familiari. Questa volta la ragazza ha scelto di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza con l’intento di seguire le orme materne. Brunella (Lucia Zotti), invece, la madre di Imma, sarà supportata da Salvatore (Andrea Di Casa) mentre la figlia è assente.

I drammi familiari e lo stress lavorativo porteranno non pochi problemi a Imma che, colta da un lieve malore, dovrà essere portata in ospedale.

Dove vedere ‘Imma Tataranni 4’

Le puntate di ‘Imma Tataranni 4’ andranno in onda su Raiuno alle 21.30 a partire da domenica 23 febbraio per quattro domeniche consecutive. Il primo episodio è disponibile in anteprima su RaiPlay dal 21 febbraio. Tutte le puntate saranno poi disponibili on-demand su RaiPlay successivamente alla loro messa in onda su Rai1.