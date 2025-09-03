Il thriller di Van Sant: "Un rapitore folle e umano"

Come un film di Quentin Tarantino – per le atmosfere anni Settanta, le auto, i vestiti, persino il ritmo cinematografico – ma senza il cinismo di Tarantino. È un thriller, ma con un afflato umano che lo arricchisce, lo ingentilisce, Dead Man’s Wire di Gus Van Sant, presentato ieri fuori concorso alla Mostra.

Siamo a Indianapolis, è il febbraio del 1977, un uomo visibilmente agitato, forse disturbato, entra nel palazzo di un istituto bancario che gestisce prestiti. Il presidente dell’azienda, interpretato da un Al Pacino strepitoso come sempre, è in vacanza in Florida; in sede è rimasto il figlio. L’uomo entra nell’ufficio, e lo prende in ostaggio con un fucile a canne mozze collegato a un cavo che lega il grilletto al suo collo. È il “dead man’s wire“, il filo di ferro del morto. Se l’ostaggio si muove, o tenta di scappare, il fucile spara, l’uomo è morto. Segue un rapimento sbilenco, balordo, dove il rapitore è insicuro, fragile, ma deciso a reclamare cinque milioni di dollari e le scuse personali della famiglia Hall, che lo avrebbe truffato, defraudato, costretto ad accumulare debiti.

Il rapitore pretende una diretta televisiva, sempre con l’ostaggio sotto tiro del suo fucile, stretto dal “dead man’s wire“: e la storia di un disperato che porta la sua pazzia in diretta tv non può non ricordare il Joker di Todd Phillips. E non a caso, in apertura di film, viene proprio detto "I am the Joker", sono il jolly. La vicenda da cui il film nasce, però, è realmente accaduta. "È basato su una storia vera che abbiamo ricostruito con cura", dice il regista, Gus Van Sant, Palma d’oro nel 2003 a Cannes per Elephant. "Era una storia bizzarra che mi ha attratto subito. Un gesto folle, che possiamo anche interpretare come un gesto eroico".

"Il mio protagonista è una persona che perde il controllo, ma il mio film è una critica al sistema che lo ha portato a quell’azione – dice Gus Van Sant – È un film su uno che combatte, non su un perdente". E per lo stile, "abbiamo cercato di riprodurre gli anni Settanta, e anche un certo ritmo delle riprese che appartiene a quegli anni".

Dacre Montgomery interpreta il banchiere preso in ostaggio: "Interpreto un cinquantaseienne, cioè un personaggio che ha vent’anni più di me: ora devo ringraziare Gus, che mi ha tolto dalla mia comfort zone. Mi ci ha tolto anche quando mi ha invitato a cena con Al Pacino: ero nervosissimo, poi abbiamo fatto amicizia, abbiamo scoperto la stessa passione per i dolci, per il cinema e l’avversione per l’alcol".

A interpretare una giornalista televisiva, con un grande cespuglio di capelli afro, è Myha’la: "Gus mi ha detto che pensava ad Angela Davis, l’attivista vicina alle Pantere nere. Condividevo i sentimenti del mio personaggio, quindi spero che alla fine tutto abbia funzionato".

Giovanni Bogani