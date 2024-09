‘ll teorema di Margherita’ arriva dal 14 settembre su RaiPlay

Sarà disponibile dal 14 settembre 2024, in streaming su RaiPlay, “Il teorema di Margherita”. Presentato a Cannes nel 2023, il film vede come protagonista una brillante studentessa di matematica la cui promettente carriera viene messa in crisi da un giovane dottorando che la costringe a una profonda riflessione sulla sua vita, oltre che sulle sue teorie.

Trama e curiosità sul film

Presentato in anteprima nella sezione ‘Un Certain Regard” e dopo il premio per la Migliore rivelazione femminile a Ella Rumpf ai César Awards 2024, arriva la pellicola che mette al centro del suo racconto il binomio razionale/irrazionale della matematica e dell’amore.

Il film vede anche il ritorno alla regia di Anna Novion dopo un lungo periodo di pausa. Al centro della storia ci sono le vicende di una giovane matematica alla ricerca di se stessa. Lei è Margherita, una studentessa iscritta alla Scuola Normale Superiore. La sua quotidianità è tutta regolata e scandita dall’ordine, è convinta di poter avere tutto sotto controllo.

Grazie al suo percorso brillante di studi, si ritrova ad essere anche l’unica donna del suo corso sul punto di completare la sua tesi. Ma, quando tutto sembra procedere secondo i piani, un piccolo errore durante la presentazione la porta a perdere tutte le certezze che era convinta di possedere. A partire da quel momento, la donna decide di rivoluzionare completamente la sua vita: sceglie di abbandonare il percorso prestabilito e si impegna per cercare di scoprire un nuovo significato attraverso relazioni, amicizie, con la sfida di risolvere il complesso teorema di Goldbach.

Il film vuole raccontare una storia che mescola temi accademici e personali. La regista ha rivelato di aver tratto ispirazione dalla sua esperienza personale: “Quando avevo circa vent’anni mi sono ammalata e ho dovuto restare in casa per sei mesi. Ho cercato un modo per esprimere questa disconnessione con il mondo e con gli altri”. Questa la sua missione nel portare sul grande schermo la vita di Margherita in questo dualismo che percorre l’intero racconto.

‘Il teorema di Margherita’ è riuscito a conquistare pubblico e critica. La pellicola è interpretata, oltre a Ella Rumpf, da Clotilde Courau, Jean-Pierre Darroussin, Julien Frison e Sonia Bonny.

Per essere il più precisa possibile e per riportare la matematica in modo realistico sullo schermo, la Novion ha raccontato di aver lavorato e collaborato con la matematica francese Ariane Mézard, in grado di fornirle tutte le equazioni scritte dai personaggi del film, in modo che siano tutte autentiche e reali.

L’opera cinematografica è stata distribuita nelle sale francesi da Pyramide Distribution a partire dal 1º novembre 2023. C’è voluto molto più tempo prima che il film arrivasse anche nel nostro Paese. “Il teorema di Margherita” è stato reso disponibile nei cinema italiani da Wanted Cinema a partire dal 28 marzo 2024.

L’attrice principale Ella Rumpf ha fatto il suo esordio al cinema con ‘Raw – Una cruda verità’, film horror che ha ottenuto il divieto ai minori di 18 anni in molti Paesi (in Italia si sono limitati ai 14 anni).